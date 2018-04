Zašto Sikirevci već nisu bili spojeni s Brodom?

Zbog onečišćenja vodovoda ugljikovodicima Slavonski Brod bit će spojen na vodocrpilište Sikirevci za što će biti potrebno sagraditi 150 metara vodovoda. Radovi bi trebali biti gotovi sredinom ovog mjeseca. Bitka za Sikirevce ključna je pak za razumijevanje cijele priče vezane za problem opskrbe vodom Slavonskog Broda koji se dosad napajao iz vodocrpilišta Jelas.

Naime, Sikirevci su na teritoriju Brodsko-posavske županije, ali vodocrpilištem upravlja vinkovački vodovod iz susjedne Vukovarsko-srijemske županije. Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara već se neko vrijeme bori da Sikirevci prijeđu u nadležnost brodskog Vodovoda, no Hrvatske vode su predložile, a županija Brodsko-posavska prihvatila ideju da dvije županije formiraju novu tvrtku koja bi upravljala tim vodocrpilištem, odnosno regionalnim vodoopskrbnim sustavom istočne Slavonije. Pri tome bi Brodsko-posavska županija imala 60 posto, a Vukovarsko-srijemska 40 posto udjela u toj tvrtki.

Neodržavanje sustava

Skupština Brodsko-posavske županije, u kojoj većinu ima HDZ, tu je odluku donijela krajem veljače ove godine. U žustroj raspravi na toj sjednici Županijske skupštine predstavnici Hrvatskih voda podsjetili su da su već prije upozoravali brodski i vinkovački vodovod da ove godine može doći do nemalih problema u vodoopskrbi, pogotovo na ljeto. Razlog je tome, naveli su, neodržavanje sustava zbog čega kapacitet Jelasa uvelike pada, a iznijeli su i podatak da na području Slavonskog Broda gubici u vodovodnom sustavu iznose 52 posto, a na području Vinkovaca 45 posto. Predstavnici Nezavisne liste Mirko Duspara glasali su protiv zajedničke tvrtke uz objašnjenje da ne žele da Sikirevcima upravlja vinkovački vodovod i da nema potrebe za osnivanje zajedničke tvrtke u kojoj bi se zaposlili novi direktori. Naveli su i da vinkovački vodovod ne pristaje na gradnju 150 metara vodovoda kojim bi se Slavonski Brod spojio na Sikirevce jer bi zbog toga prijetio kolaps sustava. Naime, u Sikirevcima je iskopano osam bunara, no trenutačno su samo četiri u funkciji. Stoga su nadležni, kad su ovih dana počeli radovi na spajanju Slavonskog Broda na to vodocrpilište, najavili da će u cijeloj regiji zbog toga dolaziti do redukcije vode. No Slavonski Brod tako će ipak napokon biti spojen na Sikirevce, što su u tom gradu dugo željeli. Vodocrpilište Jelas, naime, u lošem je stanju i gradu je ovo ljeto prijetila nestašica vode.

Predsjednik Županijske skupštine Pero Ćosić kaže da je prihvaćen model zajedničke tvrtke za upravljanje Sikirevcima jer EU prihvaća samo jedan sustav upravljanja crpilištem i samo kao takav može se financirati iz europskih fondova.

On priznaje kako bi bilo logičnije da je sikirevačko vodocrpilište u nadležnosti Slavonskog Broda nego Vinkovaca jer se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji, ali istodobno podsjeća i kako je vinkovački vodovod, kojem je trebala voda, prvi prepoznao značaj crpilišta te prvi krenuo u gradnju bunara i ishodio privremenu dozvolu za upravljanje, dok brodski vodovod do tada nije imao toliko interesa. Na pitanje zašto se Brod već nije spojio na Sikirevce s obzirom na to da se radi o svega 150 metara cijevi, Ćosić odgovara kako je Brod u početnom dijelu spojen tim cjevovodom, ali u srednjem dijelu on nije završen zato što svi bunari koji su tamo iskopani nisu spojeni na sustav.

– Trebalo bi spojiti više bunara jer ovi postojeći ne bi mogli izdržati tu količinu vode koja bi trebala krenuti prema Slavonskom Brodu. Uza sve to, dva vodovoda, brodski i vinkovački, ušla su u spor oko visine vodne naknade – ističe Ćosić i dodaje kako brodski vodovod još od prošlog ljeta ima problema u opskrbi vodom.

– Čak i u zimskim mjesecima, kada je potrošnja vode znatno manja, voda se dokupljivala iz Davora i Nove Gradiške pa je tako u prosincu prošle godine kupljeno oko 30 tisuća kubika vode – upozorio je Ćosić.

U Hrvatskim vodama kažu da su Vinkovački vodovod i kanalizacija dobili privremenu vodopravnu dozvolu za korištenje crpilišta istočne Slavonije – Sikirevci, do konačnog rješenja u skladu sa Zakonom o vodama. Navode da vinkovački vodovod isporučuje vodu na području Vukovarsko-srijemske i istočnog dijela Brodsko-posavske županije.

EU fondovi za vodovod

– Po konačnom koncepcijskom rješenju predviđeno je da se grad Slavonski Brod i zapadni dio županije opskrbljuju s crpilišta Jelas, a djelomično s crpilišta istočna Slavonija – Sikirevci, i to magistralnim cjevovodom koji je izgrađen u posljednjih nekoliko godina i potreban je još samo prespoj na crpilište istočna Slavonija – Sikirevci – objašnjavaju u Vodama. U regionalni vodovod dosad je uloženo 676 milijuna kuna, a za završetak je potrebno još 470 milijuna kuna. U Vodama očekuju da će fondovi EU sufinancirati 72 posto tog iznosa, a ostatak Hrvatske vode, državni proračun i lokalna samouprava.