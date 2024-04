Zašto bi napad Irana na Izrael mogao biti iznimno loš za ruski rat u Ukrajini

ANALIZA ODNOSA JORDANA I IZRAELA

Analitičar Avdagić: Jordan je rušio iranske dronove zbog savezništva sa SAD-om, a manje iz usluge Izraelu

Odnosi Jordana sa Izraelom su odnosi nekog razumijevanja i priznavanja. To nisu prijateljski odnosi. Ali odnosi sa SAD-om su svakako na najvišoj mogućoj razini. I Jordan je, što se SAD-a tiče, možda i najstabilniji i jedan im od najvažnijih partnera na Bliskom Istoku. Upravo je to ključ razumijevanja onoga što se događa i što se dogodilo i zašto će Jordan biti uz SAD kad to bude biti potrebno. Ali, neću reći da će biti uvijek uz Izrael jer to ne bi bilo realno