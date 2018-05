Zaštitar mu je rekao da je policija već na putu, a on je učinio nešto do sada neviđeno na ovim prostorima

Želim dvjesto tisuća kuna i imam pištolj – glasila je poruka koju je serijski pljačkaš banaka Dragan Jurić (47) napisao na papiriću noć prije nego će ovog ponedjeljka krenuti u svoj četvrti razbojnički pohod ove godine. Rano ujutro izašao je iz obiteljske kuće u Kupinečkom Kraljevcu u kojoj još od ranih devedesetih živi s ocem i majkom. Sa sobom je, osim papirića koji je prije pripremio, uzeo i pištolj, medicinsku masku i crni ruksak te sjeo u očevu Opel Vectru i zaputio se prema Raiffeisen banci na zagrebačkom Laništu. Oko 8.15 sati parkirao je automobil ispred banke, navukao masku na glavu, pištolj spremio u džep “hudice”, na leđa stavio crni ruksak te se brzim korakom zaputio u banku.

Policajci oko svakog prozora

Čim je ušao, zaposlenici je predao papirić s porukom koji je pripremio noć prije. Iako mu se učinilo kako u banci nema nikoga osim njih dvoje, to ipak nije bilo tako. Zaštitar koji se nalazio u drugoj prostoriji pratio je što se događa preko nadzornih kamera te je u jednom trenutku s pištoljem u ruci ušao u glavnu prostoriju banke u kojoj se nalazio i Jurić.

– Tihi alarm je aktiviran, policija je već na putu i brzo će biti ovdje. Preporučujem ti da odustaneš i izađeš dok još možeš – povikao je zaštitar na pljačkaša. Jurić je jednu ruku sve to vrijeme držao na pištolju koji je bio spremljen u džepu trenirke, ali obeshrabren time jer se nalazio na nišanu zaštitara i činjenicom da će policija banuti na vrata svakog trenutka odlučio je pobjeći neodrađenog posla. Sjeo je u automobil i nestao s Laništa.

Tada je napravio nešto do sada neviđeno na ovim prostorima – odmah se zaputio do druge banke u novu pljačku. Prešao je Jadranski most i zaustavio se ispred Kent banke na Knežiji točno četrdeset minuta nakon što mu je propala prva pljačka. Samouvjereno se ušetao unutra, ovoga puta bez papirića s porukom. Držao je ruku u džepu na pištolju i djelatniku počeo prijetiti da mu odmah da sav novac, što je ovaj i učinio jer je, kako je poslije rekao policiji, “pljačkaš doista odavao dojam opasnog i naoružanog čovjeka koji je spreman na sve”. Jurić se s plijenom od šezdesetak tisuća kuna vratio doma roditeljima uopće ne sumnjajući da mu je policija već na tragu. Locirali su ga upravo zahvaljujući registraciji s automobila njegova oca.

– Sedam ili osam automobila pojavilo mu se pred kućom u ponedjeljak popodne, bilo je tu i policajaca u civilu, odorama, naoružanih, postavili su se oko svakog prozora kod kuće, upali unutra kroz vrata, kao u nekom filmu. Dragana su uhitili, a onda su još nekoliko sati iz kuće iznosili kutije i papire – prepričava susjeda koja je promatrala policijsku akciju. Ubrzo nakon što je priveden policija je shvatila kako u rukama imaju serijskog pljačkaša koji je ranije ove godine čak dva puta opljačkao poslovnicu Splitske banke na zagrebačkom Središću te jednom pokušao opljačkati i poštu u Kupinečkom Kraljevcu.

Mirno, pištolj je uperen u tebe

– On vam je krajem siječnja upao u poštu s medicinskom maskom preko lica, bacio je ruksak na pult i zaposlenici Ljubici zapovjedio da mu preda sav novac koji ima u blagajni. Ona ga je blijedo pogledala, rekla mu kako nema nikakvog novca i vratila mu ruksak. Upravo u trenutku dok mu je vraćala ruksak, u poštu je dolazio jedan susjed, pa je Dragan skinuo masku, stavio ruksak na leđa i prošao pored susjeda kao da se ništa nije dogodilo – kazuje jedna od poznanica zaposlenice pošte koje se našla na meti Dragana Jurića koji je dva tjedna poslije – točno na Valentinovo – orobio Splitsku banku na Središću iz koje je pobjegao sa 150 tisuća kuna. S obzirom na to da mu je ta pljačka prošla glatko, istu poslovnicu ponovno je odlučio orobiti 14. svibnja. Tada je zaposlenici pokazao papirić na kojem je pisalo “samo mirno, pištolj je uperen u tebe” nakon čega je dobio 36 tisuća kuna. Pritvorenog Jurića susjedi opisuju kao problematičnu i agresivnu osobu, a to potvrđuje i činjenica da je već bio osuđivan zbog razbojništva koje je počinio 2015. Ono što je još neobično, policija je sav novac koji je zaradio u pljačkama – oko 250 tisuća kuna – pronašla u domu njegovih roditelja. Nije potrošio ni lipu.