Zaraza se otkrije za tri, a kod nekih za 14 dana

U HZJZ-u su u petak stigli oprema i reagencije za testiranje na koronavirus, jednaki onima kakve već upotrebljava Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević. Od srijede će ih početi primjenjivati, tako da će se od tog dana prisutnost koronavirusa osim u Infektivnoj, testirati i u HZJZ-u, i to isključivo uz indikacije, javili su iz Zavoda. A u petak je kod još dvije osobe utvrđena prisutnost koronavirusa, potvrdili su to članovi Stožera civilne zaštite. Kako doznajemo, to su djevojka mladića koji je prvi zaražen nakon što se vratio s nogometne utakmice u Milanu, gdje su bili zajedno, te supruga Riječanina koji je u izolaciji u KBC-u Rijeka.

Djevojka koja je s dečkom bila na utakmici u Italiji prethodno je dvaput već bila testirana i oba je puta bilo rečeno da koronavirus kod nje nije potvrđen, pa pozitivan nalaz iz trećeg testiranja donekle unosi nejasnoće, ali i sumnjičavost. Njih, međutim, otklanja prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Infektivne, objasnivši da pri utvrđivanju virusa nemaju isti pristup prema visokorizičnim osobama, koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom, i onima koji i ne znaju da su bili u kontaktu s oboljelom osobom.

– Dokazali smo virus koji je prisutan u vrlo maloj količini. Ne mora se on odmah “uhvatiti” u prvom uzorku. Vjerojatno se dosad malo dodatno replicirao, ali to nije ništa što bi bilo zabrinjavajuće ili što je neobično. Zato smo i radili više uzoraka i ona je cijelo vrijeme na Klinici. Upravo zato što znamo kako idu te stvari s dijagnostikom, ponavljali smo test. Osim testa, treba prosuđivati i ostale okolnosti, a ona je bliski kontakt mladića. Prema bliskim kontaktima ponašamo se drukčije i za dijagnostiku morate imati i kliničke i epidemiološke podatke te se prema tome ponašate – objasnila je prof. Markotić. Naime, prva dva uzorka i dalje su negativni, dok treći pokazuje blago pozitivan rezultat.

