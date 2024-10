Zapadni Balkan u procvatu: Iznenađujući gospodarski rast u regiji, posebno u jednoj zemlji

Gospodarski rast u državama zapadnog Balkana umjereno će ubrzati tijekom 2025. godine i očekuje se kako će on u prosjeku iznositi 3,2 posto, procijenili su analitičari Svjetske banke (WB). U izvještaju koji je objavljen u četvrtak podsjećaju kako to znači da će gospodarski rast Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije biti viši u odnosu na ranije projekcije objavljene u proljeće.

Procjena Svjetske banke je da će stopa rasta regije u ovoj godini iznositi 3,3 posto, a to je također nešto više u odnosu na ranije prognoze. Najveći rast BDP -a u narednoj godini projiciran je za Kosovo i to na razini od 3,9 posto dok u prognozama najlošije prolazi Sjeverna Makedonija gdje bi rast mogao biti na razini od ispodprosječnih 2,5 posto.

Blagi gospodarski rast u državama zapadnog Balkana očekuje se zbog povećane potrošnje i investicija potaknutih rastom kupovne moći, no iz Svjetske banke upozoravaju i na to da regija ostaje ranjiva zbog mogućih negativnih utjecaja na gospodarstvo. "To uključuje usporeni globalni rast, ponovno povećanje inflacije, političku neizvjesnost i ekstremne vremenske prilike", kazala je Isolina Rossi, ekonomistica Svjetske banke i autorica izvještaja.

Kako bi se očuvao predviđeni rast, iz te financijske institucije zemljama regije preporučili su provedbu strukturnih reformi, uključujući i one navedene u Planu rasta Europske unije za zapadni Balkan. Pri tom posebice ističu značaj ekonomske integracije. "Da bi potaknule taj rast države regije trebale bi poboljšati trgovinsku razmjenu, kako unutar regije tako i s EU, skratiti vrijeme čekanja na graničnim prijelazima te integrirati svoje platne sustave", kazala je Xiaoqinq Yu, direktorica Svjetske banke za zapadni Balkan, uz preporuku da se veća pozornost posveti ljudskim potencijalima odnosno zaustavljanju odljeva radne snage te poboljšanju obrazovnih i zdravstvenih sustava.

