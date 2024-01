Zanima vas kako uštedjeti dovoljno novca? Njemačko pravilo 10 možda nudi odgovore koje trebate

Koliko vam novca je potrebno za starost pitanje je koje muči većinu ljudi. Zbog toga su se njime pozabavili i financijski stručnjaci tvrtke Fidelity Investments. Oni su razvili formulu temeljenu na pretpostavci da prosječna osoba uštedi 15 posto svojih prihoda godišnje počevši od 25. godine života, uloži u prosjeku više od 50 posto svoje ušteđevine u dionice tijekom svog života i odlazi u mirovinu sa 67 godina. Cilj je zadržati svoj način života prije umirovljenja nakon što odete u mirovinu. Iako napominju kako se model vjerojatno ne može prenijeti na svih, piše Fenix Magazin .

Na temelju ovih pretpostavki stručnjaci procjenjuju da bi 10 puta veća ušteda prije umirovljenja do 67. godine, zajedno s drugim mjerama, trebala pomoći da imate dovoljno prihoda da izbjegnete financijske poteškoće u starosti. Znači ako zarađujete 50.000 eura godišnje neposredno prije mirovine trebali biste imati 500.000 eura ušteđevine. To zvuči kao jako puno novca, a s tim se slažu i stručnjaci, pa predlažu ovo. Uštedite barem 1 puta svoj godišnji prihod do 30. godine, tri puta do 40. godine, šest puta do 50. godine i osam puta do 60. godine. Ali to je samo pravilo koje ovisi o tome kada se želite umiroviti, koja prava imate i koliko dugo ćete živjeti.

No ono što stvara problem kod ovog općeg pravila je da je život pun iznenađenja, pa su oscilacije stope štednje normalne tijekom života. Krize, djeca i bolesti teme su koje onemogućuju pridržavanje takvog plana, koji ipak možda funkcionira samo u teoriji.

Osim toga na takve planove utječu i čimbenici koji nisu pod našom kontrolom, poput ekonomskog razvoja , cijena na burzi, te sreći. Tako da ispada da se sva planiranja za odlazak u mirovinu temelje na pretpostavkama od kojih će se većina njih pokazati pogrešnima. No stručnjaci tvrde kako je to ok i kako je neizvjesnost dio procesa, te da je najvažnije da kao mladi počnete štedjeti. Ako ulažete desetljećima, imate dovoljno vremena da prebrodite krize i prođete uspone. Nikada nije prerano za ulaganje u svoju budućnost, ali u jednom trenutku može biti prekasno.

Ako okolnosti dopuštaju, vaša stopa štednje trebala bi iznositi dvoznamenkasti postotak vašeg neto prihoda, tj. najmanje 10 posto. 10 posto je razumno, ali naravno 15 ili 20 posto je još bolje. Ali ako doista uspijete razumno uložiti prosječno 10 posto svog prihoda, svakako biste trebali biti u dobroj financijskoj poziciji u starosti.

