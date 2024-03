'Rekli su mi da ne primaju narudžbe do 15. siječnja. Došla sam tada pa su mi rekli da su popunjeni'

Kako se u praksi "love" slobodni termini za dijagnostičke pretrage i preglede koji su označeni na listi čekanja HZZO-a, opisala nam je Zagrepčanka N. M. koja danima traži termine za 79-godišnju mamu s bolovima u kuku i nalazom ortopeda. Kako bi je naručila na magnet LS kralježnice, rendgen koljena i pregled fizijatra te neurologa.

Preusmjeravanje privatnicima

– Za MR kralježnice termina ima u roku dva do devetnaest dana, prema listi čekanja na stranicama HZZO-a. Poslala sam mail s nalazom ortopeda i uputnicom na neke od bolnica koje su tamo navedene, sa zamolbom za termin, ali odgovori iz bolnice stižu za nekoliko dana pa nije moguće uhvatiti najbliže termine. Osim toga, iz bolnice odgovaraju da se na pretrage ide po njihovom redu tako da se ne može pouzdati u ono što piše na toj listi čekanja od HZZO-a. Recimo, u Vinogradskoj su mi rekli da termin može dobiti za godinu dana. Istina, dobila sam za mamu termin u Merkuru u travnju za MR kralježnice, ali kako sam zvala i privatne poliklinike, iz jedne su mi javili da je taj dan netko otkazao pa sam brže-bolje mamu odvela tamo i obavila je MR na uputnicu u privatnoj poliklinici, Inače, kako sam kontaktirala i niz privatnih poliklinika za MR, svi su mi redom odgovorili da su 'ispucali' sve narudžbe za uputnicu do 30. lipnja – govori N. M.

Na narudžbu na RTG koljena u dom zdravlja, nastavlja, ne primaju narudžbe mailom ni telefonom već se mora doći osobno ili narudžbu može napraviti obiteljski liječnik. Međutim, iako su slobodni termini navedeni na listi, obiteljskom liječniku ne nudi se opcija RTG narudžbe.

– Mama sada šepa i teško hoda, a ja bih trebala uzeti slobodne dane s posla da hodam okolo, nakon što već deset dana svakodnevno telefoniram, tražim slobodne termine i pišem mailove bolnicama, a još nisam sve obavila – navodi. Na kraju je ipak dobila termin za RTG koljena u ožujku u Merkuru.

Do neurologa bi majka došla tek za četiri do šest mjeseci, kako u kojoj od zagrebačkih bolnica. Priznaje, potegli su vezu i mama je taj pregled obavila. No, veći je problem doći na red za neurološke pretrage koje je neurolog zatražio. Za pregled pak kod fizijatra, majku još uvijek ne uspijeva naručiti. U zagrebačkim domovima zdravlja kažu joj da su puni do kolovoza, a dalje od toga zasad ne naručuju. Možda bi se za pregled još i uspjela naručiti, no već sada znaju da fizikalnih terapija nema prije jeseni.

– Do jeseni mi mama može završiti u kolicima! Zašto naručivanje nije ujednačeno? Ovako, moraš potrošiti hrpu vremena i nadati se da će ti netko odgovoriti ili uzeti godišnji odmor da bi hodao po šalterima, u eri informatizacije. K tome, termini koji su prikazani zapravo i nisu najtočniji, iako se ažuriraju svaka dva sata, jer svaka bolnica radi po svom planu. Rječju, sve skupa je kaos kad trebaš zdravstvenu uslugu – zaključila je N. M. Pacijentica M. P. ispričala nam je kako se na holter EKG u Poliklinici za prevenciju kardiovaskulanrih bolesti i rehabilitaciju Zagreb, popularnu Srčanu na lokaciji Siget, uopće nije mogla naručiti.

'Rekli su mi da do 15. 1. ne primaju narudžbe. Došla sam tada i rekli su mi da termina nema jer su popunjeni'

– U prosincu sam se javila pa su mi rekli da do 15. siječnja ne primaju narudžbe, a kad sam došla 15. siječnja rekli su da termina nema jer je sve popunjeno – kazala je. Srčanoj smo još 15. siječnja poslali upit, no do danas nam na njega nisu odgovorili ni pojasnili zašto se pacijenti već više od dva mjeseca tamo ne mogu naručiti na holter EKG.

Ministarstvo zdravstva u siječnju je otvorilo mail adresu liste@miz.hr na koju se mogu javljati pacijenti koji otežano dolaze do prvog termina na dijagnostički pregled, koji ne smije prelaziti 270 dana. Javilo se 194 pacijenata s raznim opravdanim i neopravdanim pritužbama. Najčešći upiti odnose se na različite MR dijagnostičke postupke kao i na postupak UZV dojki, a najviše upućenih upita vezano je uz zdravstvene ustanove na području grada Zagreba.

Među njima pacijentica koja se potužila da ne može dobiti nigdje termin za MR, a trpi nesnosne bolove kuka i koljena. Obiteljska liječnica ocijenila je da nije hitan slučaj. Nakon što je Ministarstvo kontaktiralo zdravstvenu ustanovu, pronađen joj je termin za sredinu ožujka ove godine.

– U bolničkom segmetu je zabilježeno i preusmjeravanje u privatnu praksu, kao u jednom medijski popraćenom slučaju pacijentice kojoj je za UZV dojke bolnički liječnik sugerirao raniji termin u privatnoj praks. Molimo osobu da nam se javi sa svim potrebnim informacijama kako bismo mogli zatražiti očitovanje zdravstvene ustanove i spriječiti daljnje zlouporabe te vrste. Javni zdravstveni sustav nije sam sebi svrha, već postoji radi pacijenata. Svako skretanje s tog puta treba se javiti na pravu adresu liste@miz.hr – poručili su iz Ministarstva zdravstva.

Telefonske konzultacije

Osim upućivanja u privatnu praksu, pacijenti imaju prigovore i na telefonske konzultacije obiteljskih liječnika bez pregleda te smatraju da na taj način obiteljski liječnici ne mogu procijeniti hitnoću njihovog zdravstvenog stanja. Što se tiče bolničke razine, događaju se recimo tehničke pogreške u smislu da se zabunom klikne pogrešni indikator ili čak i pogrešna godina. Tada tražimo žurno prvi sljedeći adekvatni termin koji je kudikamo raniji od prvotno dodijeljenog.

Iako je ovaj komunikacijski kanal otvoren s ciljem rješavanja problema termina s kojima pacijenti nisu zadovoljni, upitno je koliko će to pridonijeti sustavnom rješavanju problema s listama čekanja i dostupnošću zdravstvenih usluga.

– Liste čekanja za neke dijagnostičke pretrage kratkorotrajno jesu smanjene, kao što je to bio slučaj s Programom plus za vrijeme ministra Varge. Sada je ministar Beroš reciklirao tu ideju. No liste za specijalističke preglede nisu se smanjile, za pojedine ambulante iznose i 350-360 dana, a za CT i MR isto tako dugo traju. Ne znam što će točno ministar napraviti, poslati pacijenta u drugu ustanovu gdje se kraće čeka? Tko će pacijenta iz Čakovca odvesti u Zadar ako je tamo prvi slobodni termin? Ili će se pacijenti možda slati u privatne poliklinike? – pita se dr. Ivana Šmit. predsjednica hrvatske udruge bolničkih liječnika.

