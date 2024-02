Termin za pregled dobila tek za desetak mjeseci: 'Liječnik mi je rekao da mogu kod njega privatno'

Potaknuta izjavama ministra Vilija Beroša kako su smanjene liste čekanja, jedna je žena ispričala svoje negativno iskustvo. Ona je zatražila ultrazvuk prednje trbušne stijenke, no iz Vinogradske bolnice dobila je informaciju kako slobodan termin imaju tek desetak mjeseci kasnije.

"Kad sam čula Beroša što govori, malo je reći da sam se razljutila. Zato sam se i odlučila javiti", ispričala je za N1 te dodala: "Imala sam kirurški zahvat zbog bruha na nezgodnom mjestu. Čim su ga otkrili, hitno sam operirana isti dan, toliko je ozbiljno bilo. Oporavak nakon takve operacije inače traje desetak dana, no mene je i nakon mjesec i pol dana nastavilo boljeti. Priznajem, nisam se čuvala koliko sam trebala i zato se stanje pogoršalo. Liječnik me nakon pregleda poslao kirurgu, a on je predložio ultrazvuk jer nije bio siguran radi li se samo o bruhu. Potom mi je rekao da mogu kod njega privatno, ako ne dobijem pregled regularno u normalnom roku".

S obzirom na to da bi termin dobila tek u prosincu, odlučila se otići privatno. “Da si ne mogu priuštiti pregled, što, mogu se odmah zakopati? Srećom, imam dovoljno novca, ali što je s onima koji nemaju", pita se.

Iz Ministarstva zdravstva nisu znali o kojem se točno slučaju radi te su za N1 naveli: “Kako je riječ o kontrolnom pregledu, specijalist je ciljano zatražio da se kroz period od deset mjeseci pretraga ponovi te, prema njegovom stručnom mišljenju, pacijenticu nije ocijenio kao ozbiljan slučaj te je nije uputio u hitnu proceduru”.

Nakon pojašnjenja da je slučaj hitan, upućena je na e-mail liste@miz.hr te je stigao sljedeći odgovor: “Molimo da se žurno javi kako bismo dobili uvid u slučaj. Kolege će joj se odmah javiti te kontaktirati sve dionike kako bi se čim prije razriješila situacija na dobrobit pacijentice”. Također, Ministarstvo je poručilo da osuđuje svako preusmjeravanje pacijenata u privatnu praksu koje je u suprotnosti s pokrenutom reformom zdravstvenog sustava. Zatražit će očitovanje zdravstvene ustanove po primitku detalja.

