Zagrepčane probudio potres: 'Roknulo i zatreslo na par sekundi. Kao eksplozija'

Kako javlja EMSC, Zagrepčani su osjetili potres u 4,17 sati. Brojni su ostavili svoje komentare. Potres magnitude 1,1 po Richteru imao je epicentar 3 km od Zagreba. Bio je na dubini od 6 km, javlja EMSC.

"Savica, jak potres, poprilično zatresao zgradu", "Kao eksplozija", "Trnje,mene je probudilo. Iskreno ne mogu vjerovati da je 1.1", "Tutnjava i lagani nalet trešnje", "Bio sam u krevetu, jak zvuk kao da je nešto udarilo u tlo", "Osjetio se dobro. Roknulo i zatreslo na par sekundi", napisali su korisnici.

#Earthquake (#potres) possibly felt 29 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj7wSf

🌐https://t.co/AXvOM7ICIP

🖥https://t.co/wPtMW5OaR1

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/RYaHabM53Q