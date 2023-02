Zagrebačka softverska tvrtka Mediatoolkit postaje Determ i okreće novo poglavlje u razvoju poduzeća

Mediatoolkit je etablirani hrvatski scale-up za praćenje medija s više od 600 klijenata uključujući velika imena kao što su L’Oreal, Samsung, DPD, Beiersdorf i mnogi drugi. Tvrtka je prisutna u više od 100 zemalja svijeta, a njen proizvod koristi više od 4000 plaćenih korisnika. S rastućom količinom sadržaja na online kanalima i sve većim korištenjem društvenih mreža, potreba poslovnih subjekata za praćenjem njihove prisutnosti online je sve veća. Zato od 6. veljače poduzimaju veliki novi korak u svom poslovnom razvoju. Mediatoolkit mijenja ime i vizualni identitet i službeno postaje Determ. Determ simbolizira novo poglavlje u razvoju tvrtke, jači i koherentniji brand, u potpunosti prilagođen tvrtkinoj svrsi - pomoći kompanijama da razumiju svijet oko sebe.

Usklađivanje identiteta branda i kompanije

Od svojih početaka 2014. Mediatoolkit je uvijek imao vrlo jasnu viziju - pomoći ljudima oko svijeta da pronađu i razumiju relevantne informacije iz online medija kako bi mogli donositi bolje poslovne odluke. Ta je vizija protkana snažnom kulturom tvrtke koja počiva na 5 glavnih vrijednosti - kvaliteta, razvoj, transparentnost, odgovornost, i zajedništvo. I dok su vrijednosti tvrtke ostale kroz vrijeme iste, njezin imidž i identitet su prestali odražavati njezin razvoj i brojna postignuća.

“Naš rebranding nije samo estetski. Napravili smo strateški korak prema onome gdje se naš proizvod i naši korisnici već nalaze. Htjeli smo da i naš identitet odražava upravo to, da to vide i naši zaposlenici i naši korisnici.” Ivor Bihar, COO.

Foto: Determ

Novo ime

Uz mijenjanje vizualnog identiteta i vizualno ujednačavanje svih kanala, jedan od najbitnijih dijelova cijelog rebrandinga bila je upravo promjena imena - iz Mediatoolkit u Determ. “Uzeli smo sve vrijednosti koje zastupamo i pretočili ih u novi brand Determ. I to je jedan od naših najvećih uspjeha u našoj povijesti.” Igor Kranjčec, Head of Marketing.

Determ je ime nastalo nakon niza razgovora o onome što je svrha same tvrtke. (finding relevant terms, determining which terms are important, making companies more determined in decision-making). Dolazi od engleskih riječi za termin/izraz, odlučan, utvrditi ili odrediti - term/determined/determine.

Novo poglavlje

Determ je jasan i raznolik brand, osvježen novim bojama i logom koji predstavljaju predanost tvrtke pomaganju ljudima u pronalaženju i razumijevanju relevantnih informacija kako bi bili u mogućnosti donositi bolje poslovne odluke. Novi moto Determa, “Make sense”, rezimira fokus tvrtke na pružanje pouzdanih i važnih podataka za donošenje odluka. “Imamo stabilan rast na tržištu u posljednjih 8 godina. Kreirali smo cjelovito rješenje za tržište srednjih tvrtki i sada želimo da se to vidi i na našem brandu, da pokažemo tvrtkama iz cijelog svijeta tko smo mi uistinu i kako im pomažemo.” izjavio je Ivor Bihar, COO Determa.

Svake se minute na internetu objavi 3 milijuna Facebook postova, uploada više od 500 sati videa na YouTube, napiše 100 000 novih blogova i objavi gotovo pola milijuna novih tweetova. Bez usluge koju pruža Determ, potrebno je 2 i pol mjeseca kako bi se taj sadržaj pregledao i konzumirao, što vas i vaš brand ostavlja u potpunom mraku - bez informacija u pravom vremenu o tome što se događa u online svijetu. Nastavno na navedene rastuće trendove, Determov cilj s ovim rebrandingom je ojačati svoju poziciju na tržištu i nastaviti svoj stabilan rast i probijanje na europsko tržište alata za praćenje online medija.

