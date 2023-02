Sanja Lopar jedina je žena u Europi koja proizvodi cigare: 'U našim okusima uživaju brojne zvijezde'

Od toga da nije mogla podnijeti dim cigareta, preko inata pa do jedine žene u Europi koja proizvodi cigare. Tako bi se u najkraćem mogla ispričati priča o Sanji Lopar iz Sarajeva koja sada već više od 30 godina živi u Švicarskoj, a koja je 2009. godine napravila svoju prvu cigaru. Njena priča započinje s ratom kada je u borbi za spašavanje života svoga djeteta napustila ratno Sarajevo i uputila se u Ženevu. Tamo je postala dio upravnog odbora jedne švicarske korporacije gdje je bila okružena s muškarcima koji su svi do jednoga pušili cigare.



- Nisam mogla podnijeti dim te su mi oni objasnili kako se lakše podnosi taj pasivni dim. Moj inat se pojavio tijekom jednoga ručka kada su opet, po običaju, svi muškarci zapalili cigare i kada sam odlučila i ja zapaliti cigaru. Nenaviknute na takvo što dvije žene su napustile restoran što me je šokiralo. Jedna od njih mi je prišla i rekla da me treba biti sram te da je ženi mjesto u kuhinji, a da su cigare namijenjene samo muškarcima. Iako sam došla iz Jugoslavije došla sam iz države gdje je bilo normalno i da žena zapali u kafiću, restoranu ili u nekom društvu. Tada sam odlučila napraviti cigaru kako bih dokazala da i mi žene imamo pravo na cigaru – kaže Lopar.