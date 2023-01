Zadarski misionar: Mislim da možemo biti sigurni da će vlasti postupati korektno prema našim državljanima

Uoči izlaska pred sud Hrvata u Zambiji don Marino Ninčević, misionar sa zadarskog područja, govorio je za Večernji list o siromaštvu djece u Africi i odgovarao na naše upite o postupku posvojenja djece. Tvrdi da možemo biti sigurni da će zambijske vlasti prema našim državljanima postupati korektno i u skladu sa zambijskim zakonima.

– Nažalost, trgovina ljudima postaje sve veći svjetski problem, a posebno do izražaja dolazi u siromašnim afričkim zemljama. No, mislim da treba razdvojiti borbu protiv trgovine ljudima, u čemu treba ustrajati boreći se svim sredstvima, od procesa posvajanja djece, što treba poticati. Bilo bi mi žao da se zbog pokušaja zaustavljanja trgovanja djecom i raznih zloporaba zaustave posvajanja djece. Posvojenje siromašne djece, posebno iz afričkih zemalja, plemenito je djelo vrijedno svakog divljenja. No postupak posvojenja djece, posebno kad je riječ o Demokratskoj Republici Kongo, nije nimalo jednostavan. Djeci koja su posvojena i koja napuste DR Kongo ili neku drugu siromašnu afričku zemlju život se potpunosti mijenja nabolje – istaknuo je za Večernji list don Marino Ninčević.

Već šest godina pomažete pri školovanju najsiromašnije djece u Zambiji. Uz pomoć dobrih ljudi sagradili ste i učenički dom za njih. Možete li nam opisati u kakvim uvjetima žive djeca u Zambiji?

Djeca u Zambiji, posebno u Zapadnoj pokrajini gdje se nalazi i dom koji smo sagradili, žive u krajnjem siromaštvu. Bez ikakvih higijenskih uvjeta, bez dostatne obuće i odjeće, u kućama od blata koje su prekrivene travom, spavaju na podovima, hrana im je bijela palenta i to jednom, najviše dva puta dnevno. Djeca nemaju nikakvu mogućnost obrazovanja… Papa Franjo nedavno nas je upozorio: „Prečesto zaboravljamo svoju odgovornost i zatvaramo oči pred iskorištavanjem siromašne djece koja nemaju pravo igrati se, učiti, sanjati. Ne možemo više dopustiti da se osjećaju sama i napuštena, moraju dobiti obrazovanje i osjetiti ljubav obitelji…“

Imate li kakvih saznanja što se događa s našim državljanima uhićenima u Zambiji?

Trenutačno su u zatvoru, to je ono što znam. Mislim da možemo biti sigurni da će zambijske vlasti prema njima postupati korektno i u skladu sa zambijskim zakonima.

Vi ste također posredovali pri posvajanju djece iz Zambije. Imate li iskustva i s Demokratskom Republikom Kongo?

Nisam posredovao u posvajanju djece iz Zambije, nego preko Zambije. Zambija ne dopušta posvajanje djece posvojiteljima iz drugih država. U vrijeme korone u DR Kongu bio je strogi lockdown, nije se moglo ulaziti u tu afričku državu. Nekoliko obitelji iz Hrvatske tada me kontaktiralo i zamolilo da im pomognem jer je jedini način preuzimanja djece bio preko Zambije. Dakle, cijeli proces već je bio završen, oni su samo trebali preuzeti djecu, ali se dogodila korona i nije se znalo kad će biti moguće ući u DR Kongo, pa su odlučili djecu preuzeti u Zambiji. Ja sam im pomogao oko pronalaska smještaja i povezao sam ih sa socijalnim, odnosno nadležnim službama u Zambiji.

Djeca iz DR Konga i tada su već imala hrvatske putovnice, no, da bi mogla izaći iz Zambije, budući da u putovnici nije zabilježen ulazak u DR Kongo, socijalne službe Zambije morale su izdati potvrdu da bi djeca mogla napustiti Zambiju.

Moram reći da su tada zambijske službe korektno i profesionalno sve odradile, komunicirale su s nadležnim službama u DR Kongu i kad je utvrđeno da je sve legalno i po zakonu, djeca su bez problema izišla iz Zambije i došla u Hrvatsku. Dakle, socijalne i nadležne službe DR Konga sve su odradile sa socijalnim i nadležnim službama Zambije.

Navodno je na snazi kampanja protiv trgovine ljudima u Kongu, zanima nas zašto je tako. Ima li zloporaba, znate li jesu li neka od djece koja su posvojena bila žrtve zlostavljanja?

Veoma je dobro da je na snazi kampanja protiv trgovine ljudima, pretpostavljam da se probudila svijest o potrebi zaustavljanja raznih zloporaba i iskorištavanja djece. Nažalost, trgovina ljudima postaje sve veći svjetski problem, a posebno do izražaja dolazi u siromašnim afričkim zemljama. No, mislim da treba razdvojiti borbu protiv trgovine ljudima, protiv koje se treba boriti svim sredstvima, od procesa posvajanja djece koji treba poticati. Bilo bi mi žao da se zbog borbe protiv trgovine djecom i raznih zloporaba djece zaustave posvajanja djece. Teško je riječima opisati u kakvim uvjetima djeca žive u Africi, a posebno djeca koja su napuštena i bez roditelja. Zato treba istaknuti ono što nam papa Franjo kaže: „Nitko se ne smije držati izuzetim od brige za siromašne i za socijalnu pravdu“, a posebno se to odnosi na djecu.

Usvajaju li samo napuštenu djecu? Ima li slučajeva da roditelji zbog neimaštine svoju djecu daju na posvajanje?

Ne posvajaju samo napuštenu djecu, iako je u najvećem broju tako, no ima slučajeva, a to govorim iz vlastitog iskustva, da roditelji, odnosno majke, daju djecu, posebno žensku djecu, na posvajanje. Djevojčice su veoma ugrožene, diskriminirane i izložene nasilju u većini afričkih zemalja, a posebno u Kongu.

Kao što sam rekao, djeci, a posebno djevojčicama, onemogućeno je obrazovanje, zdravstvena zaštita, brakovi su unaprijed dogovoreni, mnoge djevojčice moraju stupiti u brak veoma mlade, između 12 i 14 godina… Situacija u kojoj se sva djeca, a posebno djevojčice, nalaze veoma je teška, a problemi su slojeviti i nije ih lako rješavati.

Trebamo se svi zajedno zauzimati da sva djeca, u svakom dijelu svijeta, a posebno u siromašnim afričkim zemljama, imaju mirno i sretno djetinjstvo.