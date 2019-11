Zabunom ga dodali u obiteljski chat na WhatsAppu, uzvratio je - pelenama

WhatsApp grupe postale su normativ u današnje vrijeme bogato online komunikacijom. I to i u poslovnom i u privatnom okruženju, među prijateljima, roditeljima u školi ili obiteljskim chatovima. Ovo potonji znaju biti i zahtjevni, pogotovo ako imate u chatu uključeno više generacija.

No, što ako već u kreiranju grupe napravite pogrešku i dodate u chat posve nepoznatu osobu? Upravo to se dogodilo Zacharyju Garretu iz američke savezne države Sjeverna Karolina. On je sa svojom trudnom suprugom nedavno jurio u bolnicu i iščekivao rođenje svog trećeg djeteta.

Pritom je nabrzinu kreirao WhatsApp grupu kako bi ostatak obitelji držao u tijeku te im slao fotografije i informacije o porodu. No, nije primijetio da je u chat dodao i jedan broj koji više ne koristi njihov član obitelji pa je tako u grupi završio i potpuni stranac - Bobby.

Nakon što se beba rodila i kad su krenule čestitke, novi prijatelj obitelji je odlučio da jedino što može učiniti jest - pridružiti se čestitkama! Pa je uputio zabavnu poruku kojom je uspio sve nasmijati:

"Ne znam kako sam dodan u ovu grupu u kojoj nikoga ne poznam! LOL Ali, nema veze, ČESTITKE ZACH!!! Inače, moje ime je Bobby, javi mi svoj broj računa i donirat ću vam za pelene!!!", napisao je Bobby i Zachu u njegovoj obitelju poslao hrpu smajlija i svoju fotografiju.

Njegova vesela poruka pomogla je Zachu da se izvuče od potencijalne ljutne familije što je u grupu dodao stranca, a njihova komunikacija ubrzo je postala hit na Facebooku (45.000 shareova i preko 1.700 komentara) i u medijima.

Mnogi su u komentarima ispitivali kako se priča nastavila pa je Zachary otkrio da se bude i uživo našao s Bobbyjem.