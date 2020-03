Noćas, 14. 3. 2020. dogodila su se dva potresa kod Marije Bistrice.

Prvi, slabi potres, magnitude M=1.3 dogodio se u 1 sat i 7 minuta (SEV), a drugi, umjereni, magnitude M=3.0 prema Richteru u 1 sat i 50 minuta, izvijestili su iz Seizmološke službe.

Felt #earthquake (#potres) M2.6 strikes 23 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 17 min ago. Please report to: https://t.co/sBEkF364LI pic.twitter.com/TRXpZN5uhK