Za vikend se otvara Camino Banovina - ruta po starim hodočasničkim puteva

Stotinu kilometara dug Camino Banovina otvara se predstojećeg vikenda. Time Bratovština sv. Jakova zaključuje rekonstrukciju još jednog od srednjovjekovnih hodočasničkih putova kroz Hrvatsku koji su vodili hodočasnike u Santiago de Compostelu.

„Njegova je glavna svrha pomoći hodočasnicima otkriti 'Camino iskustvo' – jedinstveno duhovno putovanje, dok istražuju bogatu kulturnu, povijesnu i prirodnu riznicu Hrvatske“, kazuju u bratovštini koja je službeni predstavnik Hrvatske u nadbratovštini svetog Jakova koja djeluje u Santiago de Composteli prema kojoj iz cijele Europe vodi mreža hodočasničkih putova od kojih je najpoznatiji od Francuske do Španjolske.

Više od 1000 godina ljudi hodočaste do Santiaga de Compostele, a u srednjem vijeku bio je to jedan od 3 glavna hodočašća (zajedno sa hodočašćem u Jeruzalem i Rim). Camino nije organizirano hodočašće kakvo se obično događa u Hrvatskoj, nego posebno hodočašće koje traje oko 30-35 dana, gdje ljudi kreću samostalno ili po dvoje, troje zajedno, radi različitih razloga – vjerskih, duhovnih, spiritualnih ili nekih drugih i pješače 800 km bez obzira na kišu, bolove, noseći sve što im treba na vlastitim leđima.

Mnogi se nakon prvog Camina vraćaju opet na neke druge Camino rute, a nakon što je 1987. Put svetog Jakova proglašen prvom europskom kulturnom rutom, diljem Europe otvaraju se „lokalne“ Camino rute koje privlače hodočasnike.

Inicijatorica Camino Banovine je Petrinjka Palma Miličević, predsjednica udruge GRAK (Građanski aktivizam) koja je na tu ideju došla nakon što je prehodala 800 km „pravog“ Camina od francuskih Pirineja do španjolske Santiago de Compostele te portugalsku obalnu Camino rutu dugu 240 km.

„Kako vodim udrugu GRAK koja gura razvoj zajednice, onako kako znamo i možemo, tako se rodila ideja o Caminu po Banovini. U početku Bratovština sv. Jakova ovo područje nije planirala dodati među rute koje zajedno čine Camino Hrvatska. Međutim, kada sam im prezentirala ideju, lako sam ih uvjerila da je to potrebno. U Mošćenici imamo Crkvu svetog Jakova, a one su obično bile smještene na starim hodočasničkim putevima. U selu Gore kraj Petrinje postoji templarska crkva iz 13. stoljeća, povijesno čudo usred zelene Banovine. Templari su u to doba štitili hodočasnike. Na srednjovjekovnoj utvrdi Klinac grada kod Petrinje pronađena je uzidana školjka, simbol hodočasnika. Školjka je oznaka puta i simbol hodočasnika na putu za Santiago“, kazuje Palma dodavši kako je nakon te prezentacije, i pomoći turističkih zajednica, sve išlo relativno brzo te Camino Banovina za vikend 11. i 12. studenog, ima svoje otvorenje. Slijediti će se putevi hrvatskih hodočasnika koji su od 13. stoljeća prolazili ovim krajem putevima sv. Jakova prema Santiagu de Composteli.

Puna Camino Banovina ruta duga je oko 100-tinjak kilometara i može se prehodati za 5 dana, a prije desetak dana označen je dio staze od Siska prema unutrašnjosti Banovine.

„U biti, označavanje rute još traje. Velik je to posao. Ruta počinje u Sisku, vodi preko Mošćenice, Petrinje i brojnih sela do Gline, odakle se vraća natrag u Petrinju, drugim selima i drugačijim stazama. Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije nositelj je tog projekta u kojem osim Bratovštine svetog Jakova sudjeluju Grad Sisak, Grad Petrinja, Grad Glina, Turistička zajednica Grada Siska, Turistička zajednica Petrinje, Hrvatsko planinarsko društvo ZRIN i udruga GRAK, koju ja predstavljam. Camino Banovina je naš zajednički projekt i novi turistički proizvod naše županije", napominje Palma koja kazuje kako će se na toj ruti moći vidjeti puno.

„Uz povijesni temelj za Camino Banovinu tu su i bogata kulturna baština, srdačni ljudi, prekrasni zeleni brežuljci, vijugavi seoski putevi, utabane planinarske staze, nepregledna kestenova šuma, brojne rijeke i druge gotovo netaknute prirodne ljepote Banovine. Savršeno za sve više onih koji žele hodati Camino rutama po Europi", zaključuje Palma Miličević.

Inače, sve je više ljudi koji žele hodati Camino rutama po Europi, a na Banovini ih od idućeg vikenda očekuju.