Svaka greška je prilika da se i nešto nauči

Već pet godina Večernji list i časopis Zaposlena organiziraju uspješan projekt "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama", a ove godine u ulozi mentorice u njemu sudjeluje i Daria Skansi. U "rukavu" ima više od 25 godina iskustva u upravljanju ljudskim potencijalima, vlasnica je tvrtke HR Konzalting, konzultantske kuće specijalizirane za područje upravljanja ljudskim potencijalima. Svoj posao naziva životnim pozivom, a svojim znanjem, iskustvom i osobnim vrijednostima sigurno može puno pomoći svakoj ženi koja želi živjeti poslovni uspjeh.

- Čini se da je tržište još uvijek veliko i gladno kada su u pitanju ovakvi projekti. Dok god mi imamo potrebu biti podrška jednoj drugoj i dok god postoje žene kojima treba ta podrška – to znači da trebamo nastaviti s tim. Predivno je to. Šaljemo i primamo poruku – nismo same. Upoznala sam toliko hrabrih žena koje su, kao i ja, napustile sigurnost korporativnog svijeta i pružile si priliku da rade ono što žele i vole. I odjednom smo stvorile krug zajedništva i potpore, jer mada nas nosi duh optimizma i vjere u sebe, sve mi imamo slične probleme i strahove koji ponekad izađu na površinu. Kad sam odlučila pokrenuti svoj HR konzalting obratila sam se prvo ženama koje sam imala priliku upoznati kroz svoju korporativnu karijeru; ženama kojima nisam morala objašnjavati da iza mog imena stoji Integritet, Povjerenje i Pouzdanost. Sve te žene su mi danas podrška, a neke od njih i poslovni partneri. Projekt Mentorstva je dobro koncipiran i mentijkama pruža priliku da uz vodstvo i podršku, iskusnog i profesionalno ostvarenog mentora, sigurno započnu svoj put u poslovni svijet. Nevjerojatna je prednost imati nekoga u svom kutu, nekoga tko je već prošao istim ili sličnim putem. Treba poticati i njegovati međusobnu podršku među ženama jer tako su svi na dobitku - pojašnjava.

Razvoj i jačanje kompetencija

Sama nije imala mentore koji bi je vodili kroz karijeru, jer je kao HR Menadžer bila uvijek u Upravi ili neposredno ispod nje, ali je imala prilike raditi s puno kolega uz koje se razvijala, a puno je lekcija naučila i od ljudi koje je vodila.

- Upravo specifičnost pozicije HR menadžera ponukala me je da u okviru HR Konzaltinga nudim i dedicirano HR mentorstvo, zamišljeno kao mentorstvo osobi koja dolazi na poziciju HR menadžera, neovisno radi li se o internom ili eksternom kandidatu. HR mentorstvo pomaže u razvoju i jačanju kompetencija HR menadžera u uspostavljanju i/ili razvoju HR poslovne funkcije u užem ili širem opsegu te ubrzava uvođenje novih ili razvoj postojećih poslovnih procesa - ističe sugovornica koja je prvi put u ulozi mentorice u ovom projektu i posebno je zahvalna organizatorima koji su je u projekt uključili.

- Ja to nekako imam u sebi, tu želju da pomognem i prenesem svoje iskustvo i sve što znam nekom drugom. Kako trenutno polazim program Practitioner Diploma in Executive Coaching u organizaciji LQ d.o.o. planiram pružati pomoć kroz hibridni model coacha i mentora, pomažući mojoj mentijki da promjeni perspektivu i pronađe najbolje rješenje za sebe kroz pitanja i savjete bazirane na mom iskustvu. U svakom slučaju, pričekat ću da se upoznamo kako bi zajedno dogovorile što ćemo i kako ćemo. To je naš proces, ali fokus je na njoj - pojašnjava.

Smatra da je cilj projekta uživanje u procesu i putu do cilja, a svaka greška je prilika da se i nešto nauči. Osobno želi svojoj kandidatkinji prenijeti koliko je važno biti sad i ovdje i uživati u svakom trenutku.

- Zato, želim da stvori humanu radnu sredinu usmjerenu na ljude, u kojoj će ostvarivati svoje poslovne ciljeve uz pomoć sretnih i angažiranih zaposlenika, koji rastu osobno i profesionalno s rastom njene kompanije te koji sreću i zadovoljstvo prenose na svoju obitelj, prijatelje i zajednicu - neovisno o tome ima li zaposlenike ili je ona sama taj zaposlenik. Želim da gradi poslovanje na dobrim temeljima i da gradi poslovanje koje je u službi njenog života i pomaže joj da se realizira, a ne obrnuto - naglašava.

Ističe kako je najvažnije da žene budu svjesne koliko vrijede i činjenice da u svakoj mladoj ženi koja razmišlja o pokretanju privatnog posla ili ga je već pokrenula ima dovoljno potencijala da nađe odgovor za izazove na koje naiđe na putu. Super je ako imaju podršku, ako su okružene ljudima koji vjeruju u njih, ako imaju nekoga tko vjeruju u njih, ako imaju nekog s kim dijele svoje strahove i svoje uspjehe – ali u konačnici, priča počinje i završava s njima.

Žene imaju samopouzdanja

- Ne bih rekla da žene imaju manje samopouzdanja i da se boje tražiti savjet i pomoć. Iz mog iskustva žene često (puno češće od muškaraca) traže savjet, mišljenje, žele prodiskutirati situaciju i/ili odluku. Kao HR menadžer često sam bila u poziciji internog konzultanta. Upite mojih kolegica uvijek sam doživljavala isključivo kao njihovu snagu. To su žene vrhunskih kvaliteta, pametne, kompetentne, uspješne. Ono što sam primijetila na primjerima svojih kolegica ali i na svojoj koži je da su žene manje sklone tražiti izvršnu pomoć (npr. osobnog asistenta, dodatnog zaposlenog u odjelu ili dediciranu pomoć od support odjela), te puno tiše slave i oglašavaju svoje pobjede (interno i eksterno) - smatra sugovornica te dodaje kako se čini da najveći broj žena (ali i poslovnih osoba generalno) želi humanu radnu sredinu u kojoj će moći ostvariti svoje poslovne ambicije i/ili interese i u kojoj neće morati birati između privatnog života i karijere.

- One žele da ih se poštuje i uvažava, da su na poslu ispunjene i zadovoljne kako bi to zadovoljstvo prenosile u svoju obitelj i zajednicu. Nažalost, rijetko je da se to dogodi samo od sebe, to je nešto na čemu je potrebno aktivno raditi unutar kompanija, kroz edukacije i razvoj ljudi i procesa. Kroz svoje poslovno djelovanje ja upravo pomažem, osnažujem i podržavam kompanije i njihov menadžment da svoju sredinu učine upravo takvom - humanom - zaključuje Daria Skansi.