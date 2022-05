Za razliku od nekih 'mudraca' Anja Šimpraga je vrijedna i hrabra žena

Malo ih je koji mogu reći da Hrvatsku vole kao što je voli "Ponos Hrvatske" vukovarski Srbin Predrag Mišić. Hrvatsku je branio tamo gdje je bilo najteže i od rođenog brata, kojeg je nazvao izdajnikom jer je za velikosrpske agresije bio s druge strane. Prošao je kalvariju u ratu. Ostao je nepokolebljiv, čvrstih i jasnih stavova, beskompromisan kad se radi o Hrvatskoj. Tko iole drži do domoljublja prema njemu mora imati veliko poštovanje. Kakva je to gromada od čovjeka, pokazao je i u miru. Iako novinar nikad ne smije šutjeti, priznajem, u njegovu slučaju ponekad bi i to učinio.