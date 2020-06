Za jedne je Rimac kraljica, za druge je gladna moći i novca

Josipa Rimac danas je bila na naslovnicama svih dnevnih novina. U kninskim kafićima čitaju se tekstovi, ali rijetki su oni koji su barem anonimno pristali komentirati situaciju u kojoj se našla njihova bivša gradonačelnica. - Jesam li bio iznenađen kada je Josipa Rimac uhićena? I jesam i nisam. Tko bi znao njezine poslove? Mora joj se priznati, ona je puno učinila za Knin. Znate li vi kako je Knin izgledao, bio je ruševina na ruševini. Danas imamo prekrasnu, veliku, novu crkvu, uređen je centar grada, središnji trg s fontanom i spomenikom Oluji, imamo i muzej na tvrđavi. Gradila se i infrastruktura po gradu, to nitko ne može reći da nije. Iza nje u Kninu je ostalo dosta toga, a što je ona poslije radila, kada je otišla u Zagreb, to mi ne znamo - govori čovjek kojeg srećemo na središnjem trgu, ispred kafića u kojem je i bivša gradonačelnica, odnosno državna tajnica bila česta gošća.

- Josipa je ostala uvijek jedna od nas i kada je bila gradonačelnica i šefica Karamarkove kampanje i državna tajnica. Mogao si joj prići, reći što te muči. Nekome je pomogla, nekome nije... - govore nam dvojica muškaraca. Ne smiju se predstaviti ni slikati, jedan radi za vojsku, drugi za policiju. Pitamo ih zašto je onda izgubila na zadnjim lokalnim izborima kada je ponovno bila HDZ-ova kandidatkinja za gradonačelnicu.

"Puno je obećavala"

- A zašto? Puno je obećavala, a malo ispunjavala - dobivamo odgovor. Nisu svi tako blagonakloni. - Što se itko ima čuditi? Bila je gladna moći i novca. Znajući njezinu aroganciju, ja nisam iznenađen. Mislila je da joj nitko ništa ne može - komentirao nam je jedan bivši vojnik koji se u Knin doselio nakon rata. Kaže da je i njemu obećavala pomoć u rješavanju stambenog pitanja, međutim ništa od toga. Josipa Rimac gradonačelnica Knina postala je prvi put prije 15 godina, kao 25-godišnjakinja. Bila je tada najmlađa gradonačelnica u Hrvatskoj. "Skupa smo rasli, grade, ti i ja", govorila je u intervjuima, ponosna na izgled grada na čijem je čelu bila puno desetljeće. - Nisu grad ni crkva ni spomenici, grad su ljudi, a oni su otišli. Knin je nekada bio najmlađi grad u Hrvatskoj, a gdje je sad?! Mladi su otišli. Mi smo već četiri godine u Njemačkoj zbog nje i takvih kao što je ona. Nikad se nismo pokajali iako nam je srce ovdje ostalo - rekli su nam supružnici koje smo zatekli na dječjem igralištu. Na lokalnim izborima Rimac je pobjeđivala tri puta, na dužnosti je ostala 10 godina kada je na pola zadnjeg mandata dužnost prepustila svome zamjeniku Nikoli Blaževiću, a sama se aktivirala u nacionalnoj predizbornoj kampanji HDZ-a. Unatoč pobjedi, očekivano mjesto ministrice izmaklo joj je zbog već poznatog veta Mosta pa je na prošlim lokalnim izborima opet okušala sreću u Kninu i - izgubila. Nikola Blažević koji ju je zamijenio na gradonačelničkom mjestu kaže da ga je uhićenje bivše šefice i suradnice zateklo. - Šokiran sam i iznenađen. S gospođom Rimac godinama sam surađivao i poznajem je dobro, kako profesionalno i politički tako i privatno. Ona je bila jako angažirana, trudila se za svoj grad - kaže nam Blažević. Pitamo ga zašto je onda nitko od građana koje smo zaustavili ne želi javno pohvaliti, s imenom prezimenom i slikom, već smo i pohvale i pokude slušali samo anonimno.

VIDEO Istražitelji su nadzirali razgovore Josipe Rimac u vozilu: "Kada sve to prođe sigurno imaš svojih 500.000 kuna..."

Aferu doživjeli subjektivno

- Knin je mali grad, svi se jako dobro poznajemo i ljudi su ovo doživjeli poprilično subjektivno. Ima i onih koji se u ovim uvjetima, kada je spominju u kontekstu korupcije, boje stati na njezinu stranu. Ali, napominjem, ništa ne treba prejudicirati. Ipak, zatečeni jesmo i vrlo, vrlo neugodno iznenađeni. Svi mi Kninjani bismo htjeli da se o našem gradu piše u pozitivnom kontekstu, a ne ovako - rekao je Blažević. Zamjenik Josipe Rimac bio je i Nikola Džepina iz SDSS-a, koji je i danas zamjenik gradonačelnika Knina. O bivšoj šefici ima samo riječi hvale. - Bio sam zamjenik Josipe Rimac od 2011. godine. Uvijek smo imali korektne odnose premda ja kao manjinski zamjenik nisam bio involviran u neke važne odluke i situacije. Ja čisto ne mogu vjerovati da je tako posesivna kako je sada prikazuju. Gledam te cifre u novinama koje je navodno tražila ili dobila i boli me glava od njih. Gledao sam je kao jednu vrlo sposobnu osobu i imao sam o njoj dobro mišljenje. Sve ovo što se sada o njoj piše još je u fazi istrage pa pustimo neka se sve odvije do kraja. Ona je za mene bila OK, pozitivna osoba i mene kao manjinskog zamjenika je uvažavala - kaže Džepina. Smatra da je publicitet koji je bivša gradonačelnica priskrbila Kninu jako loš i štetan. - Ovo je nanijelo štetu svima. Gradu Kninu u kojem je bila dugogodišnja gradonačelnica, ali i HDZ-u - smatra Džepina. Na zgradi gradske uprave grafit: "Josipa, volimo te! Ali ipak nam je Marko draži."

Gradonačelnik Marko Jelić kaže da to nije reakcija na uhićenje bivše gradonačelnice već tu stoji otprije, ali nisu stigli prebojiti. I njega smo zamolili za komentar situacije. - Ne bih ništa komentirao. Mene kao građanina i kao gradonačelnika sve ovo jako rastužuje. Moralni neuspjeh pojedinca moralni je neuspjeh čitave zajednice - rekao je Jelić.