Za besplatnu pravnu pomoć rekordnih 1,1 milijun eura

Udruga Informativno-pravni centar (IPC) u Starom Petrovu Selu organizirala je besplatnu pravnu pomoć građanima u sklopu projekta koji financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije za područje Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Građani se IPC-u javljaju za pomoć oko nasljedstva, radnog prava ili socijalnih naknada i drugim problemima.

– Često se suočavaju s različitim preprekama koje mogu biti zbunjujuće i financijski iscrpljujuće. U tim slučajevima građani bez adekvatne pravne pomoći nerijetko ostaju nezadovoljni i ne ostvare prava koja smatraju da im pripadaju – ističu u IPC-u. Kao i ta udruga, i Pravna klinika Pravnog fakulteta pomaže građanima, i to već 14 godina u suradnji sa 16 gradova. "Kliničari", mahom studenti, odlaze u te gradove i osobama koje zbog geografskih, socijalnih ili drugih okolnosti ne mogu doći u Zagreb ili koristiti se digitalnim platformama, daju pravne savjete, najčešće o raznim oblicima naknade štete, susjedskim odnosima i sporovima oko vlasništva ili suvlasništva. U upravnim predmetima građani se najčešće javljaju jer imaju probleme s ostvarivanjem prava iz mirovinskog osiguranja, a najmanje je predmeta kaznene prirode, poput nanošenja tjelesnih ozljeda, prijevara ili obiteljskog nasilja.

Od 2011. Pravnoj klinici javilo se oko 24.000 građana. IPC i Pravna klinika dva su primjera kako u Hrvatskoj funkcionira besplatna pravna pomoć, za koju mnogi građani i ne znaju da na nju imaju pravo. Vlada je prošle godine izdvojila dosad najveći iznos za besplatnu pravnu pomoć, oko 1,16 milijuna eura, što je povećanje od 17 posto u odnosu na prethodnu godinu. Pružanje besplatne pravne pomoći u građanskim i upravnim stvarima uređeno je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, a svrha je ostvarenje jednakosti svih građana pred zakonom.

U 17 godina otkako postoji pružena je pravna pomoć u 279.000 slučajeva u obiteljskim sporovima, radnim sporovima, sporovima vezanim za stvarna prava, ovršnim postupcima, mirnom rješenju spora pred sudom te ostalim građanskim i upravnim sudskim postupcima. Od tih 279.000 slučajeva, 200.000 je jednostavnijih koji su obično završavali davanjem savjeta, dok je 79.000 složenijih, sa zastupanjem na sudu. Sredstva isplaćena za projekte pružanja primarne pravne pomoći ovlaštenih udruga i pravnih klinika povećana su za 22,4 posto, odvjetnicima i vještacima povećana je vrijednost bodova za obračun naknada.