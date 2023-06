Za 219.048 zaposlenih plaće rastu od 60 do 100 eura, a dobit će i 300 eura regresa

Z a 219.048 zaposlenika u državnim i javnim službama plaće će porasti za 60 do 100 eura, a najviše će “profitirati” oni s najmanjim plaćama, rečeno je nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Vlade i sindikata javnih i državnih službi. Osim tih povišica koje se računaju od ovog mjeseca, a isplatit će se u srpnju, svi će dobiti i regres u iznosu od 300 eura.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je, a prenosi Hina, da se potpisano odnosi na 219.000 ljudi od ukupno njih 245.000. – To znači da smo praktički obuhvatili sve osim onih s najvećim plaćama te najvišim koeficijentima i plaćama – dodao je. Kako je objašnjeno, najviše će narasti najmanje plaće s koeficijentom od 0,631 do 1,100, i to za sto eura (163 bruto), dok će onima s koeficijentima od 1,111 do 1,523 plaće biti veće za 80 eura (130 bruto). Oni s koeficijentom od 1,530 do 1,867 morat će se zadovoljiti sa 60 eura (98 bruto).

Za sve te veće plaće Vlada će izdvojiti oko 433 milijuna eura godišnje. Premijer Plenković naglasio je da se Memorandum donosi u kontekstu dijaloga sa sindikatima koji je, kako je ocijenio, na visokom stupnju, kao i u kontekstu socijalnih i ekonomskih okolnosti. Zadaća države bila je maksimalno pomoći kako bi se održala socijalna kohezija, dodao je i najavio da će se u rujnu nastaviti pregovori o osnovici plaće.

POVEZANI ČLANCI:

– Kada ovome dodamo i efekte poreznih izmjena, koje će biti u prvom čitanju u Saboru do ljetne stanke, i kada se one krajem rujna usvoje, dobit ćemo širu sliku ukupnih potencijalnih povećanja na plaću. Cilj je ljudima omogućiti veću neto plaću – zaključio je Plenković. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je da će rješenje obuhvatiti 169.000 zaposlenih u javnom sektoru i 49.000 zaposlenih u državnoj službi, a veća primanja dobit će 89 posto zaposlenih u javnom sektoru. Privremeni dodatak predstavlja prijelazno rješenje do donošenja novog Zakona o plaćama koji će donijeti korjenite promjene u sustav plaća i upravljanje ljudskim potencijalima. – Uz novi sustav plaća uvodi se novi sustav odgovornosti i upravljanja, s obzirom na to da smo svjesni važnosti kvalitetne i učinkovite javne uprave za pojedinca, društvo i gospodarstvo – kazao je ministar Malenica.

Najavio je nove uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslova u državnoj i javnim službama, što znači da 2500 radnih mjesta treba svesti na 600 u 16 platnih razreda kroz hibridne koeficijente. I 516 različitih dodataka svest će se, rekao je, na minimalan broj. Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić zadovoljan je dogovorenim povećanjem i u rujnu očekuje nastavak pregovora o povećanju osnovice i božićnice koja bi, računa, također trebala iznositi najmanje 300 eura, a prvi put bi, kazao je, pregovarali i o uskrsnici.

– Cilj je Vlade i sindikata da minimalna plaća u državnim službama bude oko tisuću eura – poručio je Jagić. Smatra da će donošenje novog Zakona o plaćama i sveobuhvatnog rješenja poboljšanja plaća zaposlenih u državnim i javnim službama pridonijeti poboljšanju materijalnog položaja članova, a u ovom trenutku takvo je rješenje najbolje što se moglo dobiti s obzirom na visinu, ali i broj ljudi koji će biti obuhvaćeni mjerom. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem vjeruje da je dogovor Vlade i sindikata pravni temelj za sustavno povećanje plaće, odnosno za izradu novih koeficijenata u skladu s donošenjem novog Zakona o plaćama. Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, rekla je da liječnici nisu obuhvaćeni tim posebnim dodatkom pa nisu dobili “apsolutno ništa”, no potpisali su u znak – sindikalne solidarnosti.

>> VIDEO Plenković: 'Cilj je povećati plaću. Rasteretiti u pravom trenutku na pravi način'