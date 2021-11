Novi soj nazvali Omicron: 'Prva istraživanja pokazuju da je zarazniji od ostalih'

Na današnjem sastanku Svjetske zdravstvene organizacije glavna tema bio je novi B.1.1.529 soj koronavirusa kojeg su službeno nazvali 'Omicron' varijantom.

- Ova varijanta ima velik broj mutacija, od kojih su neke zabrinjavajuće, napisali su u izvješću te kazali kako preliminarni podaci pokazuju kako je ovaj soj zarazniji u usporedbi s ostalima.

- Broj slučajeva ove varijante se povećava u gotovo svim regijama Južne Afrike gdje je i otkrivena, stoji u izvješću.

Putem Twittera se oglasila i Maria Van Kerkhove, epidemiološka stručnjakinja WHO-a te najavila daljnja istraživanja varijante.

- Ovaj smo soj nazvali Omicron. Tražimo pojačan nadzor znanstvenika te genetičko testiranje, a zahvaljujemo Južnoj Africi na pravovremenom dijeljenju informacija.

I thank researchers from 🇿🇦 and 🇧🇼 for sharing information with @WHO & the world about B.1.1.529 variant that has been recently detected. We will convene our TAG-VE again today to discuss



Everyone out there: do not discriminate against countries that share their findings openly https://t.co/T9wV2wLUWm