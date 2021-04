Vučić: Srbija ne stoji iza 'non papera' o Kosovu i neće priznati kosovsku neovisnost

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je u srijedu tvrdnje prištinskih vlasti da Srbija stoji iza non papera o mogućem rješenju za Kosovo i poručio kosovskoj predsjednici Vjosi Osmani i dužnosnicima u Prištini da niti ne sanjaju o mogućnosti da bi Srbija mogla priznati neovisnost Kosova.

Vučić je, poslije ceremonije otvorenja radova za gradnju nove covid bolnice u Novom Sadu, tako odgovorio na pitanje kako komentira tvrdnju Osmani da iza svih non-papera stoji Srbija, ustvrdivši da su to neistine i laži.

Kosovska predsjednica objavila je ranije danas na Facebooku da su svi "non paperi" i ideje u njima destabilizirajući za regiju, ustvrdivši da im je izvor u Srbiji.

Vučić je novinarima u Novom Sadu naglasio kako se to što navodno piše u tom "non paperu" "neće dogoditi", i da "priznanje nije prihvatljivo za Srbiju". On je ironično ocijenio da je taj „non-paper“ „pravio netko mnogo pametan“ i da zna tko je morao sudjelovati u stvaranju tog neslužbenog dokumenta

Osmani je pak ocijenila kako "pažljivo čitanje ovih 'non papera' i predstavljenih ideja - poput promjena granica, stvaranje autonomnih režima ili trećih sila - jasno pokazuje tko je pravio nacrt tih dokumenata".

Pojedini prištinski mediji su "non paper" koji predviđa sjever Kosova, većinski naseljen Srbima, kao autonomni distrikt, neslužbeno pripisali Njemačkoj i Francuskoj, ali su veleposlanstva tih dviju država na Kosovu odbacila tvrdnje da stoje iza tog navodnog dokumenta.

Njemački veleposlanik Jern Rhode priopćio je na Twiteru da je tzv francusko-njemački „non paper“ lažna vijest i ponovio kako njegova zemlja potpuno podržava dijalog koji vode Europska unija i njezin specijalni izaslanik Miroslav Lajčak. U sličnom su tonu i francuski diplomati na Kosovu demantirali navode u prištinskim medijim, također podupirući nastavak dijaloga Beograda i Prištine.