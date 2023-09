VIDEO Mljac, mljac! Vučić se pred kamerama počastio parizerom: 'Sad možete kupiti isječenu salamu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prošli tjedan je najavio pojeftinjenje parizera, a sada je objavio video na kom se vidi kako ga jede u društvu ministara Siniše Malog i Tomislava Momirovića.

Rekao je da su Siniša Mali i Tomi Momirović otišli u trgovinu i kupili pola kilograma parizera domaće proizvodnje, dvije litre jogurta, dva kruha, dvije vrećice i majonezu. Cijena je bila 585 dinara, cijena parizera je po kilogramu jeftinija 140 dinara. Vučić je sretan zbog toga jer se radi o proizvodu koji narod voli jesti, a i on osobno. Posebno u avionu kada idem u inozemstvo, traži da mu naprave sendvič baš od ovakvog parizera, piše Nova.rs. Između ostalog, u videu navodi kako građani sada mogu kupiti "isječenu salamu", a ne u komadu kao ranije.

"U nedjelju su rekli da ne smijemo pojesti ovaj parizer, valjda je loše kvalitete i valjda je to loša hrana. Ja mislim da je odlična. A kada smo rekli da ćemo to napraviti, onda se sva graja podigla i parizer im postaje arhetip političkog neprijatelja i onda kažu kako mi u stvari nemamo pravo to jesti“, rekao je Vučić. Sljedećeg tjedna će pokazati još 10 sendviča koji će imati sniženje.

