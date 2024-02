Vučić crtao po ploči u televizijskom programu, objašnjavao tko napada Srbiju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u studiju Happy TV-a izjavio kako sve što netko iz inozemstva govori i radi, a navodno je u vezi s izborima i stanjem demokracije u Srbiji, zapravo za cilj ima slabljenje pozicije u pregovorima o Kosovu. Za vođenje hibridnog rata optužio je strane službe, nevladine organizacije te domaće i strane medije.

- Došao sam u posjed što su dvije vanjske službe spremile za svoja ministarstva vanjskih poslova gdje se kaže da je Srbija problem jer ne priznaje Kosovo, tolerantna je prema Dodiku i ona je poligon sa kojeg se ruski mediji mogu obratiti - naveo je Vučić te dodao kako se mora boriti protiv toga, piše N1 Srbija.

Predsednik @avucic vrši sveobuhvatnu analizu trenutnih političkih dešavanja koristeći se metodom analogije i to vojnom terminologijom, gde objašnjava hibridni rat dela opozicije i određenog stranog faktora u udaru na Srbiju! Ipak, Srbija će pobediti!💪❤🇷🇸@avucic #Vucic #Srbija pic.twitter.com/i7MqiWLqCQ — Luka Kebara (@LukaKebara) February 5, 2024

Potom je na ploči nacrtao kartu, kako je rekao, rata i napada koji se vode protiv njega. U tom ratu artiljerija su mediji, a rat se financira iz inozemstva. Vode ga velike sile koje imaju novac, i regionalne zemlje koje imaju interese, rekao je Vučić.

- Potrebna vam je prevlast u zraku, to je novac. Potrebna vam je pješadija – to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija, to su mediji - crtao je Vučić. Kazao je i kako novac dolazi s tri strane – iz velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utječu na slabljenje Srbije, te iz različitih političkih krugova i nevladinih organizacija.

