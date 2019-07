Vrije u HNS-u: 'U Posavca smo uložili milijun kuna, a sad nam zabija nož u leđa!'

Iako je HNS pritisnuo premijera Andreja Plenkovića kad je riječ o smjeni sada bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića i iz te situacije izišao neokrznut, dapače, ministar je smijenjen, a HNS je ostao u koaliciji s HDZ-om, u toj stranci vrije između vodstva HNS-a i međimurskog župana Matije Posavca.

Izbore bi u listopadu

U HNS-u kruži priča da je Posavec, koji zagovara izlazak HNS-a iz koalicije s HDZ-om i prijevremene izbore, sklopio pakt sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem i bivšim HNS-ovcem, županom i Reformistom Radimirom Čačićem.

Po tom navodnom dogovoru, Posavec bi nosio listu SDP-a u trećoj izbornoj jedinici na budućim parlamentarnim izborima, a SDP bi podržao Čačića na idućim lokalnim izborima. S Čačićem i Posavcem, SDP-ova bi lista u trećoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća i Varaždinsku i Međimursku županiju, osvojila koji mandat više budući da su obojica župani i lokalno dobro kotiraju.

U kuloarima se nagađa da Posavec uporno provocira kako bi ga HNS izbacio iz stranke i kako bi od njega napravio žrtvu te da mu preuzimanje te stranke nikada nije bio cilj. Posavec sve te informacije demantira i poručuje da je puno teorija urote i zavjere.

– Pokušava me se na razne načine diskreditirati, ni s kime nisam u političkom dogovoru. S Čačićem surađujem kao sa županom susjedne županije, a sa SDP-om sam u koaliciji u Županijskoj skupštini u Međimurju. Ako mi u HNS-u žele reći, neka mi kažu – odgovara Posavec.

Na pitanje planira li se kandidirati za predsjednika HNS-a, kaže da on predlaže da se izbori u HNS-u održe već u listopadu, a ne tek u ožujku 2020., i da će se on na tim izborima najvjerojatnije kandidirati za šefa stranke.

– Novo vodstvo HNS-a treba imati vremena pripremiti stranku za nove izbore – odgovara na naše pitanje zašto mu se žuri s izborima u stranci. Dodaje i to da bi se 24. kolovoza trebao održati Središnji odbor HNS-a te da će on predložiti da se na toj sjednici glasa o tome hoće li stranački izbori biti u listopadu.

U HNS-u očito smatraju da su informacije o Posavčevu dogovoru s SDP-om i Čačićem točne jer glavni tajnik te stranke Srećko Ferenčak poručuje da je čuo za njih i da mu je žao ako su točne, ali nije ostao samo na tome.

– HNS je u Matiju Posavca uložio milijun kuna jer je na europskim izborima nosio listu HNS-a kako bi se postigla njegova nacionalna prepoznatljivost. Ankete su, naime, pokazivale da više od 60 posto građana nije znalo tko je Posavec, a sada kada je nacionalno prepoznatljiv, zabija nam nož u leđa – ističe Ferenčak.

Kada je riječ o izborima u HNS-u već u listopadu, Ferenčak pojašnjava da je to teško ostvarivo jer se prvo moraju održati izbori temeljnih ogranaka kako bi se naposljetku moglo birati vodstvo i predsjednik stranke. To mu nije trebalo Radimir Čačić, kao i Posavec, demantira informacije o dogovoru sa SDP-om poručujući “da je priča preglupa da bi je komentirao i da nema veze ni s čim”.

– S Posavcem imam normalan odnos, no on je napravio ozbiljnu grešku kada je prihvatio ulogu nositelja liste HNS-a, kradljivaca volje i glasova birača, na europskim izborima. To mu nije trebalo, ali na lokalnoj razini nije izdao birače i mi uspješno surađujemo – kaže Čačić.

Na pitanje dogovara li se sa SDPom za buduće parlamentarne izbore, Čačić odgovara da će Reformisti na te izbore izići sami ili sa strankama koje su pripadnice političkog centra.

– Ni s SDP-om ni s HDZ-om – rezolutan je Radimir Čačić čiji se zastupnik Reformista odmaknuo od parlamentarne većine HDZ-a i HNS-a u Saboru.