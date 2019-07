'Ne bojim se da ću biti izbačen iz HNS-a'

Međimurski župan i član Predsjedništva HNS-a, Matija Posavec, je komentirao danas kako smatra da u HNS-u neće doći do raskola kao u Nezavisnima za Hrvatsku zato što, iako imaju različite stavove, naći će zajednički jezik te vjeruje da nema nikakvih razloga da ga se izbaci iz stranke.

- Ne bojim se, ali ne vidim da ima ikakvih razloga za to. Moj zahtjev je bio da sjednemo i da razgovaramo o tome, vjerujem da ćemo kroz osmi mjesec doći do zajedničkog stava- rekao je Matija Posavec u gostovanju na N1. Dodaje kako planira dobiti priliku u četvrtak na sjednici Vlade da s premijerom porazgovara o koaliciji HDZ-a i HNS-a. Podsjetimo, Posavec je još prije rekonstrukcije želio da HNS izađe iz koalicije.

- Ja osobno i moja organizacija nije podržala tu koaliciju i to se vidi iz rezultata glasanja. Kad sam bio pod pritiskom da se ta situacija preslika i u županiji, to se nije dogodilo, nisam to dozvolio. Kad govorimo o politici u Međimurju, svega ima, osim politike- kazao je Posavec za N1.