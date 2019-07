Je li skrenuo od centra ulijevo? U čemu se HDZ razlikuje od desnice

Na temelju razgovora s čelnim ljudima stranaka te dostupnih stajališta koja su vodstva stranaka i istaknuti pojedinci podijelili s javnošću pokušali smo na 11 tema ustanoviti koje su ključne razlike u političkom spektru desno od centra, a u čemu su složni te u čemu su bitni prijepori u odnosu na ljevicu.

‘Zasluge premašuju pogreške’

Zanimljivo je da su svi desno od centra zazirali od preciznijeg definiranja svoje pozicije. Poslali smo ista pitanja predstavnicima desnog spektra, konzervativaca i lijevog spektra. Omogućili smo im da nam anonimno iznesu svoja stajališta kako se ne bi opterećivali s time je li sve u skladu sa stajalištem stranke iz koje dolaze, a da nam istodobno pokažu kako razmišljaju predstavnici pojedinih grupacija. Dosta ih za sebe kaže da su desni konzervativci ili suverenisti, dok su neki koji pripadaju lijevom spektru objašnjavali da su bliže centru. Zapravo nitko se ne želi odreći političkog centra u kojem je prema relevantnim istraživanjima, recimo Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, koncentriran najveći dio biračkog tijela. Zatim, kod nas i nema jasne distinkcije koji bi to stavovi o pojedinim temama pripadali kojim stajalištima. Recimo, kad je riječ o Titu, SDP i sva ljevica zastupaju vrlo konzervativan stav, ali zbog kojeg su i prepoznati kao ljevičari.

Činjenica je i da pojedine stranke čine iskorake, nesvojstvene svom ideološkom profilu, ili drugi tako predstavljaju njihove pojedine poteze. U zadnjem HDZ-ovu izbornom programu “Hrvatska za generacije” HDZ sam za sebe ističe da je dio europskog desnog centra te da sa sestrinskim strankama dijeli “ tradicionalne, demokršćanske i univerzalne humanističke vrijednosti”. Dok HDZ smatra da je smisao Istanbulske konvencije “duboko kršćanski” jer mu je cilj zaštita žena, djece i obitelji od nasilja te ljevica ističe da je riječ o rijetko dobroj Plenkovićevoj odluci, desni i konzervativci drže da je to smokvin list jer se iza Istanbulske konvencije krije projekt uvođenja rodne ideologije. Ili, recimo, nestranačkoj ministrici iz HNS-ove kvote, kao predstavnici liberalne opcije, zamjerali su kad je u sklopu obrazovne reforme govorila da je oblikovana i na temeljima Deklaracije o Domovinskom ratu, koju je inicirao HDZ. Ali, i izglasane za vladavine SDP-a. Upravo je Domovinski rat, kad je riječ o njegovim temeljnim vrijednostima, tema o kojoj nema bitnih razlika čak ni među političkim krajnostima.

Ni Jasenovac u bitnome ne izaziva prijepore kao mjesto brojnih žrtava, jedino što desnica traži da se stručno istraži nastavak njegova rada u komunizmu, a što ljevica tumači revizionizmom. Načelno je i stav prema prvom predsjedniku sličan, s tim da i desnica i ljevica, za razliku od konzervativaca i HDZ-a, koriste ogradu “zasluge premašuju pogreške”. Svi su složni oko aktualnog pristupa istospolnim zajednicama, jedino što ljevica drži da njihova prava treba unapređivati. Sve opcije imaju negativno stajalište o ustašama i pozitivno o partizanima u kontekstu antifašizma (kakav je bio i Tuđmanov), ali stajališta desnice u “bitnim nijansama” ipak se razlikuju. Ljevica prigovara Plenkoviću blagonaklonost spram “revizionizma” na primjeru odnosa prema pozdravu “za dom spremni” iako je njegov stav da taj pozdrav ima konotacije vezane za NDH i ustaški režim te da mu stoga nije mjesto u Jasenovcu. HDZ-u ljevica predbacuje i odnos prema Bleiburgu, iako su i sami neko vrijeme imali sličan odnos, a Gordan Jandroković jasno je rekao da se došao pokloniti ubijenima bez suda, a ne da bi relativizirao ustaški režim. I Plenković je 2016. na prozivke uzvratio: “Hasanbegović je jasno osudio ustaški režim.”

‘Kvazisuverenisti’

Ljevica i HDZ su protiv zabrane pobačaja, za razliku od desnih i konzervativaca koji su za zaštitu života od začeća. S tim da i HDZ ističe da treba sve učiniti da se pobačaj ne dogodi. Dok HDZ i ljevica slično promišljaju o EU, konzervativci i osobito desnica imaju vrlo kritična stajališta o EU. Stoga je Plenković svojedobno polemizirao s “kvazisuverenistima” negirajući da Vlada žrtvuje nacionalne interese zbog EU, nego da je štoviše hrvatski suverenitet ulaskom u EU i NATO osnažen. Što se migranata tiče, za razliku od ljevice, ostali inzistiraju na manje ili više suverenom pristupu u čuvanju državnih granica, premda je i ljevica na vlasti bila bliže tomu pristupu.

Tuđman

SDP- Prvi hrvatski predsjednik, partizan, zasluge ipak nadmašuju pogreške

DESNO- Nikoga se ne može idealizirati, no bez obzira na pogreške on je u tom povijesnom trenutku bio najbolje rješenje za Hrvatsku i osoba koja nas je dovela do dugo željene samostalnosti.

KONZERVATIVCI-Prvi predsjednik moderne Hrvatske koji je državu vodio u najizazovnijem vremenu osamostaljenja i Domovinskog rata. Vizionar i pobjednik koji je stvorio pretpostavke za trajni mir, a time i razvoj hrvatskog društva i države.

HDZ- Prvi predsjednik i utemeljitelj HDZ-a, najveći čovjek moderne hrvatske povijesti, na njegovim temeljima pozicionira se i današnji HDZ. Pod njegovim vodstvom ostvarili smo neovisnost, međunarodno priznanje i pobjedu u Domovinskom ratu, objavio je Plenković na Facebooku.

Tito

SDP- Veliki državnik, vođa antifašističke borbe, autoritarni vladar Jugoslavije.

DESNO- Negativna osoba osobno odgovorna za progon Hrvata u poslijeratnom razdoblju, pripadnik odnosno šef totalitarnog režima koji je odgovoran za smrt i progon stotina tisuća Hrvata.

KONZERVATIVCI- Pobjednik u Drugom svjetskom ratu i antifašist. Komunistički diktator pod čijim su zapovjedništvom počinjeni stravični zločini i čija je doživotna vladavina obilježena ubojstvima neistomišljenika i kršenjem ljudskih prava.

HDZ- “Bio je čelnik totalitarnog sustava i nije zaslužio da se po njemu naziva trg u Zagrebu. Trgu (u Zagrebu, nap. a.) koji se trenutačno zove po njemu, nadležne bi vlasti mogle naći puno primjereniji naziv”, kazao je predsjednik HDZ-a.

Domovinski rat

SDP- Borba hrvatskog naroda i hrvatskih građana za slobodnu i demokratsku državu temeljem prava na samoodređenje i protiv Miloševićeve velikosrpske politike.

DESNO- Polazište moderne države ili kako je Miroslav Škoro rekao “nulta točka na termostatu”, tj. nulta točka u stvaranju države. Pokazao je da narod, unatoč podjelama kojima svakodnevno svjedočimo, može biti jedinstven, u problemima kao što je bio rat ili u sreći kad osvojimo drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu.

KONZERVATIVCI- Obrambeni i oslobodilački rat kojim je obranjena volja hrvatskog naroda izražena na referendumu o samostalnosti i oslobođen međunarodno priznati teritorij Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine.

HDZ- Moderna Hrvatska nastala je na Domovinskom ratu, koji je neizostavan dio suvremenog hrvatskog identiteta i prepoznatljivosti Hrvatske.

Partizani

SDP- Na pravoj strani povijesti.

DESNO- Svaki zločin treba osuditi, i on uvijek ima ime i prezime osobe koja ga je počinila. Mnogi su stjecajem okolnosti završili u nekoj vojsci, na nekoj od strana kako bi branili svoj dom, ali ne možemo zaboraviti da je partizanski pokret okaljan zločinima u poraću.

KONZERVATIVCI- Antifašistička vojska koja nije bila sačinjena isključivo od komunista, ali su je oni organizirali i naoružavali te potom iskoristili za provođenje komunističke revolucije.

HDZ- “22. lipnja prisjećamo se dana kada je 1941. u šumi Brezovica osnovana prva antifašistička postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Svoj doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom, koja je bila preduvjet za izgradnju današnje Europe, dali su brojni hrvatski antifašisti.”

Ustaše

SDP- Na krivoj strani povijesti.

DESNO- Kao što je Tuđman rekao, NDH je bila i “izraz težnji hrvatskog naroda za vlastitom državom”, problem je samo što su ustaše pri tome napravile kobne pogreške u pokušaju da realiziraju tu težnju. No, i tu treba podsjetiti da svaki zločin ima svoje ime i prezime te ne treba govoriti o kolektivnoj krivnji.

KONZERVATIVCI- Revolucionarna političko-paravojna organizacija s ciljem rušenja jugoslavenske monarhije i uspostave samostalne hrvatske države koja je nakon uspostave NDH počinila stravične zločine nad pripadnicima etničkih manjina, ali i Hrvatima koji su bili protiv režima Ante Pavelića.

HDZ- “Nemamo dilema kada je riječ o osudi ustaškog režima”, kazao je Andrej Plenković 21. veljače 2019. ili na aktualnom satu u Saboru u studenome 2017.: “I ovdje ću osuditi ustaški režim i sve negativne posljedice koje je donio za hrvatsku državu, brojne žrtve tog režima.”

Jasenovac

SDP- Mjesto genocida nas Srbima, Romima i Židovima i mjesto stradanja Hrvata antifašista.

DESNO- I da je jedna nevina žrtva bilo gdje, treba joj se pokloniti, a posebno kad ih je više kao u Jasenovcu. Problem je i da je u komunizmu Jasenovac nastavio sa svojim radom, no o tome se ne govori. Vrijeme je da se konačno stručno pristupi povijesnim podacima i ne nabacuje brojkama tek tako.

KONZERVATIVCI- Mjesto zločina i stradanja koje se na objema stranama političkog spektra koristi za manipulaciju biračima.

HDZ-“Bilo bi zdravo za hrvatsko društvo da postoji jedna komemoracija u Jasenovcu. Vlada jako puno radi na tomu da dođe do konsenzusa, povećavamo napore kada je riječ o kulturi sjećanja, poštivanju žrtava i jasnoj i nedvosmislenoj osudi ustaškog režima.”

Istanbulska

SDP-Konvencija Vijeća Europe koju je Hrvatska ratificirala. Jedna od rijetkih dobrih odluka Andreja Plenkovića.

DESNO- Stvarna i prikrivena svrha ove konvencije je rodna ideologija, a zaštite žena od nasilja samo je smokvin list. Dodatni je problem što predstavlja dodatno sužavanje suvereniteta RH ispod razine članstva u EU, što se vidi u tutorstvu GREVIO-a.

KONZERVATIVCI- Radikalni feministički dokument koji teži promijeniti kršćansko poimanje žene, muškarca i čovjeka kao takvog, a suverenim državama nametnuti međunarodnu kontrolu u području obiteljskih i socijalnih politika, zdravstva, obrazovanja, kulture, medija i sporta.

HDZ- "Njezin bitni smisao je duboko kršćanski, zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji, s tim da joj je dodana interpretetivna izjava tako da nema govora o uvođenju rodne ideologije, trećeg spola, priznanja istospolnih brakova."

Migranti

SDP- Ljudi koji bježe od rata i traže bolji život u zemljama u kojima i Hrvati traže bolji život.

DESNO- Ta će tema tek doći u fokus javnosti jer problem ne staje, naši susjedi se ograđuju i RH će ostati zadnja u EU do koje će se moći doći. EU odlučivanje o politikama za migracije treba prepustiti članicama. Hrvatska treba pažljivo upravljati migrantskim problemom, posebice kada je riječ o selekciji koga će primiti.

KONZERVATIVCI- Država sukladno vlastitim interesima treba moći konzumirati svoje suvereno pravo na primanje ili odbijanje migranata, kroz jasno definiranu proceduru i prema jasnim kriterijima, a nezakonitu migraciju i s njom povezane krijumčarske lance treba suzbiti.

HDZ- “HDZ podržava pristup EU. RH nije zemlja prvog ulaska migranata i treba podnijeti svoj dio odgovornosti. Nužno je raditi na uklanjanju uzroka i povratku osoba koje nemaju pravo boravka u EU, jači nadzor vanjske granice i osnaživanje postupaka azila i povratka.”

EU

SDP- Zajednica kojoj pripadamo i zajednica kojoj vjerujemo.

DESNO- Zamišljena kao zajednica kršćanskih država i ekonomska zajednica, međutim postaje društvo bez identiteta kojemu se protivimo.

KONZERVATIVCI- Korisna kao decentralizirana zajednica suverenih europskih država koje surađuju u pitanjima od zajedničkog interesa, s naglaskom na jedinstveno tržište, a izuzetno štetna kao centralizirana tvorba koja teži razvlastiti nacionalne države i glavninu nadležnosti prebaciti na Bruxelles.

HDZ-Prvi predsjednik RH usmjerio je Hrvatsku prema EU. HDZ je dao najveći doprinos procesu pristupanja i ostvarivanju prednosti članstva u EU te jedini ima potrebnu snagu i sposobnost za uspješno zastupanje hrvatskih interesa u EU (iz programa Hrvatska za generacije).

Pobačaj

SDP- Pravo žene na izbor.

DESNO- Treba zaštititi život od začeća i to svakako treba biti prioritet.

KONZERVATIVCI- Nasilna terminacija ljudskog života koju treba zakonom zabraniti.

HDZ- Život počinje od začeća, ali su protiv generalne zabrane pobačaja s tim da je nužno učiniti sve, edukacijom i drugim mjerama, da do pobačaja ne dođe.

Gay brakovi

SDP- Zajednica obiteljskog života dvije osobe istog spola zaštićena Konvencijom o ljudskim pravima dobro uređena postojećim Zakonom o životnom partnerstvu. U budućnosti treba prava unapređivati.

DESNO- Ustav ih brani, brak je definiran kao zajednica muškarca i žene i za nas je to gotova tema.

KONZERVATIVCI- Brak je doživotna zajednica jedne žene i jednog muškarca, a istospolni parovi trebaju imati svoje životne zajednice koje ni u nazivu ni u pravima ne smiju biti izjednačene s brakom.

HDZ- U Hrvatskoj postoji institut životnog partnerstva za istospolne parove, izjednačen s bračnom zajednicom, ali brak je kao pojam rezerviran za muškarca i ženu.

