Možemo! i SDP odradili su prvi sastanak koji bi trebao dovesti do potpisivanja novog koalicijskog sporazuma u Zagrebu, a prije same finalizacije naći će se još minimalno jednom. Potvrdio nam je to naš izvor iz zagrebačkog SDP koji kaže kako je razgovor bio vrlo konstruktivan, ali i kako su se sve “škakljive” teme ipak ostavile za drugi krug pregovora koji se očekuju u prvoj polovici siječnja.



Bez deklaracije