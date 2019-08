Vrdoljak: HNS će pokrenuti pitanje povećanja plaća prosvjetnih djelatnika

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak izjavio je nakon sastanka vladajuće koalicije u srijedu kako će HNS vrlo brzo pokrenuti i pitanje povećanja plaća prosvjetnih djelatnika koji su godinama u nepovoljnijem položaju naspram ostalih javnih službi.

"Početak školske godine je pred nama i nemamo želju ni potrebu odugovlačiti. Vrlo brzo će ta tema doći na stol. Poznat je stav HNS-a i ministrice Blaženke Divjak - s obzirom da su zbog koeficijenata godinama učitelji i profesori bili u nepovoljnom položaju naspram ostalih službi i s obzirom što se od njih očekuje, vrijeme je da im se dignu plaće", poručio je Vrdoljak.

Navodi kako "iznos nije u tolikoj mjeri opteretiv za proračun da se ljudima u resoru u kojem se događaju najveće reforme izađe u susret".

"U ovoj godini taj bi izdatak, tvrdi, iznosio oko 40 milijuna, a u idućoj 200 milijuna kuna.

Vrdoljak je zadovoljan kandidaturom Dubravke Šuice za hrvatsku predstavnicu u Europskoj komisiji jer, kaže, ima veliko iskustvo.

Bit će veliki izazov dobiti većinu u Europskom parlamentu jer je i predsjednica komisije izabrana tankom većinom pa smatra kako to pitanje ne treba dodatno politizirati u Hrvatskoj nego iskoristiti šansu.

Kosor: Neće biti opoziva ministra zdravstva Kujundžića

Predsjednik HSLS-a Darinko Kosor rekao je nakon koalicijskog sastanka na kojem je bilo govora i o jamstvima Brodogradilištu 3. maj, koje bi trebala sutra donijeti vlada, kako je optimističan jer je to brodogradilište u drugačijoj situaciji od Uljanika te će se, kaže, za njega naći rješenje.

"Neće to biti sutra ni preksutra, tamo će se brodovi i dalje graditi, a moguće je da se to završi i s pozitivnom privatizacijom. Izračuni su takvi da država jedne kune neće platiti za 3. maj. Kada se brodovi naprave u cijelosti će se svi dugovi riješiti, a paralelno se priprema i privatizacija i postoje investitori koji su zainteresirani za kupnju 3. maja" rekao je Kosor. dodao je i kako se radi o novim investitorima no i dodao da o njima treba više reći predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Kosor je izvijestio kako su koalicijski partneri razgovarali i o nastavku sjednice Sabora te poručio da opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića neće biti jer će većina glasati suprotno od oporbenog prijedloga za opoziv.

Kada je riječ o pregovorima oko povećanja plaća u zdravstvu, Kosor je rekao kako će na idućem sastanku dobiti izvješće o tome što su ministar zdravstva i financija ispregovarali sa sindikatima.

"Moj osobni stav i stav HSLS-a je da treba doći do povećanje plaća za liječnike i medicinske sestre. Mislim da je zdravstvo na prvom mjestu jer je to odnos ponude i potražnje. Nama fali jako puno liječnika i medicinskih sestara jer je trend njihovog odlaska. Za ostale službenike ne vidim da je takav trend odlaska i potražnje na europskom tržištu. Moramo to riješiti da nam liječnici i medicinske sestre ostanu", rekao je Kosor.