Vratio se iz Londona u BiH: Otišao sam kao seljak, vratio sam se kao lord

Sejfudin Hodžić nakon ratne golgote otišao je iz Bosne i Hercegovine u Englesku, ali pravi užitak i ljubav njemu dragih osoba, nisu mogle zamijeniti ni londonske funte.

– Najviše mi je nedostajalo kvalitetnog vremena koje provodite s prijateljima ili obitelji jer u Londonu nemate za to puno vremena. Samim tim kvaliteta tog druženja je vremenski i sadržajem ograničena. Nigdje spokoja i zadovoljstva nema kao u BiH, ovakve kvalitete života drugdje nema. Da vi možete raditi i provoditi vrijeme sa svojom obitelji, a isto tako se družiti sa svojim prijateljima – rekao je Sejfudin za N1.

Ipak, život u Londonu proširio mu je vidike, spoznao je tijekom boravka tamo prave vrijednosti života i ispričao anegdotu o profesoru koji ga je ispitivao o njegovu podrijetlu.

– Ja onako posramljeno kažem da sam iz jedne male zemlje Bosne. Pa me pita jesam li iz glavnog grada. Ja kažem da nisam, nego iz jednog malog grada Zvornika. Pa kad me pitao jesmo li imali zemlje i stoke, ja onako posramljeno kažem da jesmo – sramota me, ja dijete sa sela. Kad sam sve to završio, on meni kaže: “Pa vi ste lord.” Meni onako čudno, kako sam lord. Prošlo je dugo vremena kada sam shvatio da u Engleskoj nije lako doći do vlasništva nad zemljom i otada često puta znam reći: “Otišao sam u London kao seljak, vratio se kao lord” – ispričao je.

Sejfudin je tijekom svog života radio u mnogim sektorima, ali i u bankarskom sektoru. Novac koji je dobio nikad neće biti dovoljan za količinu stresa koju je proživio na poslu.

– Radio sam na Piccadilly Circusu u centru Londona, ali stres je nemjerljiv, jer vi dnevno imate plasman kredita, kreditnih kartica u jednom danu. To je neizdrživo, tri mjeseca ako preživite u tom okružju, onda ste stvarno uspjeli. Dugo sam tu bio i taj stres je trajao neprestano. Bez obzira na to koliko zarađujete, to ne opravdava onaj stres zbog kojeg na kraju krajeva zdravlje ode – pojasnio je.

S druge strane, idilično opisuje svoj trenutačni život u Bosni i Hercegovini kakvog, kako kaže, nigdje na svijetu nema.

– Jutros sam u Bosni iz svoje kuće u miru, da ne kažem lordovski sa sela, krenuo iz Zvornika. Vozio se pokraj Drine, udisao čist zrak, svu tu ljepotu i, evo, došao sam sada na Bjelašnicu. Tu sam, i tu je takav mir da je to nevjerojatno – rekao je Hodžić.