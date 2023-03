Vraćanje duga državi: Skupljaju lišće i peru stajališta u Osijeku da ne ostanu bez 'socijale'

Iako su sve troje mladi i praktički u naponu snage, bračni par Svetislav i Mirjana Nikolić te sin Alen Stipić žive od pomoći države i primaju zajamčenu minimalnu naknadu. No nakon dugo vremena posljednjih desetak dana svako jutro zajedno izlaze iz kuće i odlaze raditi – supružnici u gradsku tvrtku Unikom, a sin, inače 21-godišnjak, u Gradski prijevoz putnika. Nisu, nažalost, još našli posao, ali vraćaju dug društvu. Kao korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su, po novome, raditi za opće dobro bez naknade. Grad Osijek među prvim je gradovima u kojima je ta mjera zaživjela u praksi, a do sada su 63 korisnika počela raditi, i to nije kraj.

Dobro im je došla pomoć

– Supruga, dijete i ja primamo 230 eura socijalne pomoći pa, da nisam prihvatio raditi, odbili bi nam moj dio od socijale. Tražio sam posao, ali ga nisam mogao naći. Pomoćni sam vodoinstalater po struci. Bez posla sam četiri ili pet godina – govori 36-godišnji Svetislav.

Još je duže nezaposlena supruga mu i vršnjakinja Mirjana. Na radno mjesto dolaze u 8 ujutro, a rade četiri sata. – Čistimo parkirališta, skupljamo lišće i granje. Lagano je – objašnjava naš sugovornik dodajući kako slične zadatke odrađuju i ostali članovi njegove obitelji, ali trenutačno na drugim lokacijama.

Kakav je osjećaj svakodnevno ići na posao, nakon toliko godina? – Ekipica je dobra, šefovima smo zadovoljni, radimo, sve je u redu – odgovara. Tročlana obitelj teško preživljava s 230 eura, "krpaju" se povremenim i sezonskim poslovima. – Snalazimo se, nekad nekako – sliježe ramenima Svetislav. – Jesam, tražio sam posao, ali gdje god sam predao zamolbu, odbili su me, pa i u Unikomu – iskreno kaže, i to pred "živim" direktorom Unikoma, ističući kako bi volio ostati raditi u ovoj gradskoj tvrtki. Ugovore su, inače, potpisali na tri mjeseca, a cilj je postići kontinuitet rada.

– Kontinuirano trebamo sezonske radnike jer lišće, primjerice, opada cijele godine, a zahvaljujući angažmanu korisnika zajamčene naknade, morat ćemo ih manje tražiti. Naime, događa se i da sezonci odustanu jer im se posao možda učini težak, a naša je potreba za njima dosta velika – kaže Igor Pandžić, prvi čovjek Unikoma, u kojem je prijavljeno najviše, ukupno 45 takvih radnika i čiste ulice, kao i zoološki vrt. Počeli su raditi prije desetak dana. – Uz svaku je ekipu poslovođa koji se brine da sve prođe u redu, a radna je atmosfera stvarno dobra i već se nekoliko ovih radnika stavilo na raspolaganje Unikomu i za daljnji, sezonski angažman – dodaje on.

Što se GPP-a tiče, radnici za opće dobro tamo čiste vandalizirana autobusna i tramvajska stajališta, dakle išarana ili izlijepljena. – Nakon što su ih oni očistili, zaista izgledaju kao nova i vjerujem da će sva biti sređena za vrlo kratak period, a nakon toga i održavana. Planira ih se aktivirati i na čišćenju vozila javnog prijevoza – zadovoljan je osječki dogradonačelnik Dragan Vulin. Kako se zajamčena minimalna naknada isplaćuje iz državne blagajne, ušteda je to gradovima i općinama jer neće morati sami plaćati "sezonce" u svojim poduzećima.

Zakon o socijalnoj skrbi propisao je, naime, obvezu jedinicama lokalne samouprave da organiziraju rad za opće dobro bez naknade za korisnike zajamčene minimalne naknade. Ako se ne odazovu, primatelji "socijale" bez nje bi mogli ostati.

Pristalo njih 149

– Ukupno je 420 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika ove pomoći na osječkom području. Od toga 149 njih pristalo se uključiti u rad bez naknade, 129 korisnika to je odbilo, a njih 104 nije se uopće odazvalo našem pozivu, dok je 49 osoba izuzeto od te obveze – iznosi statistiku Romana Kovačević iz gradskog Upravnog tijela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju. Popis onih koji su odbili raditi gradska vlast dužna je dostaviti Zavodu za socijalni rad, koji će pak u postupku preispitivanja prava ukinuti naknadu ili je smanjiti za udio člana kućanstva koji je to odbio. Izgube li je, ponovno je mogu zatražiti tek za devet mjeseci. Inače, radno sposobni samci dobivaju 137 eura zajamčene naknade, a članovi kućanstva, radno sposobne odrasle osobe, 92 eura.

– Bilo je sumnjičavih komentara da nećemo uspjeti na vrijeme organizirati rad bez naknade, no uspjeli smo. Generalno, nedostaje radne snage već sada na području Osijeka, ali i šire. Sva sistematizirana radna mjesta su nam trenutačno popunjena i sustav funkcionira normalno, ali kada govorimo o održavanju zelenih površina i higijeni, uvijek ima potrebe za dodatnom radnom snagom. Aktivacija korisnika zajamčene minimalne naknade apsolutno će dobro doći, a siguran sam da građani već sada vide rezultate – kazao je dogradonačelnik Vulin. Istaknuo je i kako je broj nezaposlenih u Osijeku u veljači pao za 11 posto u odnosu na isti mjesec lani.

