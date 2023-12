Za cijelu Hrvatsku izdano upozorenje: Moguća obilna kiša, temperature natprosječno visoke

Nakon nekoliko hladnijih dana, temperature se ponovno penju iznad prosječnih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature kreću se između 5 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura na kopnu iznositi od 9 do 14, a na obali 14 do 18°C. Na kopnu je u jutarnjim satima moguća magla dok je diljem zemlje oblačno.

Danas nas očekuje oblačno vrijeme s kišom koja mjestimice može biti obilna. Na Jadranu su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, dok se najmanje kiše očekuje u Dalmaciji gdje će biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, poslijepodne sjeveroistočni i sjeverni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak koji će u noći okrenuti na sjeverozapadnjak.

Cijela zemlja na današnji je dan pod žutim meteoalarmom DHMZ-a. U Slavoniji i središnjoj te sjevernoj Hrvatskoj to je zbog najavljene obilne kiše, u Gorskom kotaru zbog kiše i vjetra, a u Istri, Lici i Dalmaciji zbog svega navedenog uz dodatnu mogućnost pljuskova s grmljavinom. Na radarskoj slici već sada se može vidjeti velika fronta nad Istrom i sjeverom zemlje.

Najvišu temperaturu zraka u 7 sati ujutro imao je Senj s čak 17 stupnjeva, dok je najniža zabilježena u Zavižanu te iznosi 4.8 stupnjeva Celzijevih. Osijek i Zagreb bude se na 8 stupnjeva kao i većina kontinenta, u Pazinu i Rijeci je kišnih 14 stupnjeva, a u Zadru, Splitu i Dubrovniku živa se penje na 15 stupnjeva uz mjestimičnu naoblaku.

Vremenska prognoza za četvrtak najavljuje promjenjivo oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu, na obali u noći i ujutro i grmljavinu. U drugom dijelu dana na zapadu će se smanjiti naoblaka, a oborine će prestati. Na kopnu vjetar slab, na Jadranu umjeren ali lokalno jak sjeverozapadnjak i zapadnjak. Zbog mogućnosti za jaku buru s olujnim udarima, za Velebitski kanal je upaljen narančasti meteoalarm.

Ostatak zemlje imat će nešto stabilnije vrijeme. Za kontinent nema upozorenja, kao niti za kopneni dio Dalmacije, no Istra, Kvarner i Jadran ostaju pod žutim upozorenjem zbog jakog vjetra. Temperature malo hladnije od današnjih - najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, na moru od 8 do 12 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 7 do 10, duž obale između 12 i 15 °C.

