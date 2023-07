Kakvo nas vrijeme očekuje u idućim danima? 'Nastavljamo već ustaljenim ritmom'

Prema prognozi DHMZ-a danas nas čeka pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti ujutro mjestimice kratkotrajna magla, potom umjerena naoblaka. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, na istoku u prvom dijelu dana sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25, na Jadranu od 26 do 30 °C. Prevladavat će sunčano, osobito na Jadranu. Uz jači dnevni razvoj oblaka na zapadu u subotu lokalno može pasti poneki pljusak. U nedjelju postupno oblačnije, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz izglednije pljuskove i grmljavinu, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar na kopnu slab, u petak i umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati do umjereno jugo i jugozapadnjak. Temperatura zraka u porastu, prognoza je DHMZ-a od petka do nedjelje.

Petak donosi sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne u gorju i u unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u noći i ujutro te ponovno navečer na Jadranu i jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, u gorju niža, a na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna većinom od 26 do 31 °C.

"Željni bure i tramontane uživat će još samo u četvrtak, a i u petak oni koji vole pretežno suho, sunčano i razmjerno svježe vrijeme. Za vikend opet većinom vruće, mnogima i sparno, te sve nestabilnije. Ljeto se nastavlja ove godine već ustaljenim ritmom pa će i dalje, vrlo vjerojatno, dulja suha i stabilna razdoblja postojati samo na srednjem i južnom Jadranu, dok će u sjevernijim krajevima biti znatno promjenjivije, uz prilično varijabilnu temperaturu zraka", piše meteorolog Zoran Vakula za HRT.

Video: Sava se izlila iz korita i potopila lokaciju Green River Festa

"Sljedećih dana toplije, za vikend gotovo posvuda opet i vruće, ali jutra će biti svježa, u unutrašnjosti ponegdje i maglovita, osobito u petak. Vjerojatnost lokalnih pljuskova s grmljavinom u subotu se povećava u gorju i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju ne samo gotovo diljem kopnenog područja nego i na sjevernom Jadranu, gdje se sasvim stabilno vrijeme ne može jamčiti ni u subotu. No, prema jugu će se nastaviti od četvrtka novi niz sunčanih dana, koji će ponovno sve češće biti i vrući, za vikend i s posvuda toplim noćima, uz ponegdje umjeren zmorac, u nedjelju vjerojatno prevladavajuće jugo", piše Vakula.