Vozio s čak 3,48 promila, a nije ni smio sjesti za upravljač, pa je uhićen

Šest vozača osobnog automobila, četiri biciklista i jedan vozač teretnog automobila jučer su vozili pod utjecajem alkohola na području PU osječko-baranjske, izvijestila je policija. Neslavni je rekorder uhvaćen u Baranji, s čak 3,48 promila alkohola u krvi.

- Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u 14 sati u Belom Manastiru, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobila 44-godišnjak iz Šumarine. Upravljao je automobilom za vrijeme dok mu je rješenjem određeno da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih 9 negativnih bodova te je unazad tri godine četiri puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje te je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju. Vozaču je evidentirana koncentracija od 3,48 promila alkohola u krvi. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 40.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih bodova - navodi Edita Roterbauer, glasnogovornica PU osječko-baranjske.

Posla je imala i policija u Valpovu, gdje je u četvrtak oko podneva zaustavljen automobil kojim je upravljao 32-godišnjak iz Belišća - koji se kretao u suprotnom smjeru, i to za vrijeme dok mu je poništena vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih bodova. Bio je "podgrijan" s 0,97 promila alkohola i odbio je test na droge. Završio je u policijskoj postaji do triježnjenja.

Prijeti mu kazna do 50.000 kuna ili zatvor do 60 dana, zatim 13 negativnih bodova te oduzimanje vozačke dozvole na godinu dana.

A u Krndiji je u 16 sati zatečen 24-godišnji mještanin koji nije ni smio sjesti za upravljač, baš kao ni gore spomenuti Baranjac.

- Vozio je, naime, za vrijeme dok mu je određeno da ne može podnijeti zahtjev za produljenje vozačke dozvole na rok od dvije godine zbog prikupljenih 9 negativnih bodova te je unazad tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilima prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo do donošenja odluke o prekršaju. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna i zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci - navela je Roterbauer.

VIDEO Snimka s križanja u Splitu ostavlja bez teksta: Ovog biciklista samo je čudo spasilo