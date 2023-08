Burni komentari nakon što je vozačica dobila kaznu: 'Zato nam i je tako u ovoj državi'

U Facebook grupi Prometne zgode i nezgode objavljena je fotografija neobične molbe koju je vozačica uputila redaru. Naime, u Makarskoj je vozačica napisala da je pokušala platiti parkiranje karticom, ali da sustav za naplatu ne funkcionira.

"Dobra večer, pokušala sam 3 puta da platim sa karticom ali ne funkcionira. Molim da ne dobijem listić", napisala je na papiriću. Međutim, redar nije imao razumijevanja za ovu molbu i ostavio kaznu u iznosu 48 eura.

Ispod objave na Facebooku ubrzo su se zaredali komentari, a mišljenja komentatora su podijeljena. "Možda je zbilja probala, a možda i nije, možda ide na "ako prođe prođe", tko zna... Redara za to baš boli briga", napisao je jedan. "Meni je fascinantno da svi pljujete zenu koja realno nije u pravu ali ovih 48 eura nitko ništa zato nam i je tak u ovoj državi", "To je samo izgovor", "Mobitel ništa, je l'? Bankomat ništa isto? Nek je napisao.", Radila je to i prije vjerojatno, pokušavala, zato se i jesi potrudila ovoliko napisat jer znaš da je kazna 48€. Mobitel ništa ???", pisali su.

