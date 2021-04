Vozača su izvukli, a on je samo priupitao: 'Jesu li svi živi?'. Policajac: Ovako nešto još nisam vidio

Samo zahvaljujući ludoj sreći najmanje četvero ljudi izbjeglo je smrt u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak u točno 13.32 sati dogodila na kolniku Avenije Dubrava. Vozač Audija zagrebačkih registracija cestom je jurio brzinom koja je, barem kako to izgleda na snimkama nadzornih kamera, prelazila i stotinjak kilometara na sat.

Vrata postala hrpa lima

Vozio je iz smjera centra prema Dubcu i u jednom trenutku izgubio nadzor nad automobilom te proklizao preko tramvajskih tračnica i prednjim desnim dijelom udario u BMW koji je bio parkiran na pločniku odmah uz cestu. U tom udaru jureći Audi se počeo prevrtati te je završio na krovu i dalje nastavio kliziti cestom, a usput je udario u još osam automobila koji su bili parkirani na pločniku. Svakog je zakačio po stražnjem ili bočnom dijelu, a o kolikoj silini udarca je bila riječ dovoljno ilustrira činjenica da su neki od tih parkiranih automobila pri sudaru praktički sasvim ostali bez bočnih vrata koja su se pretvorila u hrpu lima.

Audi se zaustavio na krovu nešto više od pedesetak metara dalje od mjesta na kojem se počeo prevrtati.

– Izišao sam iz trgovine nekoliko sekundi nakon sudara, a cijela cesta je izgledala kao da je kroz nju prošao tenk. Neki mladići su se oprezno približili Audiju, valjda su očekivali da će unutra vidjeti krvavo truplo, a zatekli su vozača koji je, osim što je bio u očitom šoku, doslovce prošao bez ijedne ogrebotine. Pomogli su mu da izađe iz automobila, a on ih je samo uspio priupitati: “Jesu li svi živi?” – prepričao nam je jedan od ljudi koji su se zatekli na mjestu nesreće.

Da je i te kako svjestan kako je za dlaku izbjegao smrt potvrdio je i Paško Krstić, očevidac nesreće kojeg je od sigurne smrti spasio upravo BMW parkiran na pločniku.

– Hodao sam po nogostupu totalno zamišljen, nisam ni gledao cestu, kad se u mene odjednom zabio parkirani BMW. Nisam ni shvatio što se dogodilo, a na ulicu su već bili istrčali svi iz okolnih trgovina i zgrada. Tek kad sam se okrenuo oko sebe, vidio sam da dalje niz ulicu leži potpuno smrskani automobil. Tada sam spojio dva i dva i shvatio da mi je taj BMW koji me udario u biti spasio život jer da nije bilo njega, Audi bi se zabio točno u mene. Došla je i hitna i pregledala me, nije ništa slomljeno, samo je noga malo natučena, doduše sve me više boli sad kad se počela hladiti, ali dobro je kako je moglo biti – prepričao je Paško Krstić.

Pretrčao na drugu stranu A na sličan način zamalo je nastradao još jedan prolaznik koji je hodao dvadesetak metara dalje, i njega su spasili parkirani automobili od kojih se Audi odbijao. Da je onuda prošao samo sekundu ranije sigurno bi naletio na prolaznika koji je taman prelazio cestu, ali je u zadnji čas uočio da mu se približava jureći automobil te je nekako uspio pretrčati na drugu stranu, pri čemu su ga pogodile otkinute krhotine automobila.

– Kad sam pregledao snimke nadzornih kamera, izgledalo mi je kao da se snima neki film, ovako nešto doslovce još nigdje nisam vidio – komentirao je jedan od policajaca koji su došli provesti očevid, kojim bi se trebalo i utvrditi razloge koji su doveli do ove stravične nesreće koja se samo spletom okolnosti nije pretvorila u tragediju. Policija se još nije oglasila službenim priopćenjem.