"Vozač" ukradenog tramvaja snimao se i hvalio prijateljima dok je prolazio Trešnjevkom

Društvenim se mrežama širi snimka koja navodno prikazuje muškarca koji je u srijedu navečer ukrao tramvaj iz spremišta na Remizi i vozio ga po zagrebačkom naselju Trešnjevka. Djelatnici ZET-a tramvaj su pronašli kod Tratinske ulice, a ubrzo je na mjesto stigla i policija koja je potom pokrenula istragu i uzela snimke nadzornih kamera iz vozila.

''Sinoć nešto prije 23 sata, nepoznati počinitelj na trešnjevačkoj remizi otuđio je niskopodni tramvaj koji je bio pripremljen za izlaz u promet te ga odvezao u smjeru istoka do Tratinske ulice, gdje je napustio vozilo i otišao u nepoznatom smjeru Centar za nadzor i upravljanje prometom ZET-a je sukladno predviđenom protokolu, odmah po saznanju na teren uputio kontrolu prometa te je pozvana i policija koja je u Tratinskoj 65 zatekla napušteno vozilo. U tramvaju tijekom tog događaja nije bilo putnika, a u incidentu nitko nije ozlijeđen niti je oštećeno vozilo", izjavili su u četvrtak iz ZET-a.

Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama prikazan je muškarac koji putem grupnog video poziva pokazuje sugovornicima kako vozi tramvaj, prenosi Index.hr. "Je l' moguće da voziš tramvaj?", upitao je jedan od sugovornika. "Jesam, jesam! Tu sam, Hahaha. Evo me. Di ste sad, p***e? Di ste sad, j***m vam mater. E moram vozit, posao čeka", govori muškarac dok upravlja tramvajem pa pita: "Ajde dođite do mene. Hoćete da vas pokupim, hoćete da vas pokupim?" Drugi ga je sugovornik ponovo upitao: "Je l' ti to po Trešnjevci voziš tramvaj?" Dok je trajao video poziv pored tramvaja je prošlo i policijsko vozilo. "Evo ga, 50 na sat. Isuse, e, policija mi je tu, policija mi je tu. Prošla je policija, niš ne kuže", govori muškarac dok je policija prolazila pokraj njega.

Zagrebačka policija nije komentirala snimku, već govore kako nemaju novih podataka o slučaju i da je u tijeku kriminalističko istraživanje. ZET-ov sindikat upozorio je da su ovakvi postupci izrazito opasni, a sam ZET proveo je internu istragu kako bi utvrdili točan tijek događaja i gdje je došlo do propusta.

