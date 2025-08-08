Vozač Renaulta preminuo nakon teške prometne nesreće u Novom Zagrebu

Vozač (52) osobnog automobila renault na kojeg je u utorak, oko 21.45 sati u Gornjostupničkoj ulici u Novom Zagrebu, naletio 29-godišnjak svojim audijem, preminuo je u od zadobivenih ozljeda u petak u KBC-u Sestre milosrdnice, izvijestili su mediji.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) ranije je izvijestila da je 29-godišnjak, dolaskom do Gornjostupničke ulice kod broja 111, pretjecao vozila ispred sebe, pritom ne vodeći računa o položaju svojeg vozila, stanju i osobinama ceste zbog čega je naletio na renault kojim je upravljao 52-godišnjak, a koji se kretao u smjeru sjevera radi skretanja ulijevo prema pošljunčanom terenu i isključivanja iz prometa.

Uslijed naleta, renault se zarotirao i udario u nosač prometnog znaka - oznaka prestanka naseljenog mjesta Gornji Stupnik, nakon čega se zaustavio na pošljunčanom terenu, dodaje PUZ. U PUZ-u su u srijedu izvijestili da je teško ozlijeđenom vozaču renaulta pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice.