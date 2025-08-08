Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
KOD GORNJEG STUPNIKA

Vozač Renaulta preminuo nakon teške prometne nesreće u Novom Zagrebu

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
08.08.2025.
u 13:44

U PUZ-u su u srijedu izvijestili da je teško ozlijeđenom vozaču renaulta pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice.

Vozač (52) osobnog automobila renault na kojeg je u utorak, oko 21.45 sati u Gornjostupničkoj ulici u Novom Zagrebu, naletio 29-godišnjak svojim audijem, preminuo je u od zadobivenih ozljeda u petak u KBC-u Sestre milosrdnice, izvijestili su mediji.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) ranije je izvijestila da je  29-godišnjak, dolaskom do Gornjostupničke ulice kod broja 111, pretjecao vozila ispred sebe, pritom ne vodeći računa o položaju svojeg vozila, stanju i osobinama ceste zbog čega je naletio na renault kojim je upravljao 52-godišnjak, a koji se kretao u smjeru sjevera radi skretanja ulijevo prema pošljunčanom terenu i isključivanja iz prometa.

Uslijed naleta, renault se zarotirao i udario u nosač prometnog znaka - oznaka prestanka naseljenog mjesta Gornji Stupnik, nakon čega se zaustavio na pošljunčanom terenu, dodaje PUZ. U PUZ-u su u srijedu izvijestili da je teško ozlijeđenom vozaču renaulta pružena liječnička pomoć u KBC-u Sestre milosrdnice.
Ključne riječi
Stupnik prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još