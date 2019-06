Vozač proveo noć u zatvoru. Stručnjaci ne vjeruju da su mu otkazale kočnice

Vozač kamiona (59) koji je u petak ujutro iz još neutvrđenih razloga uletio u odmorište autoceste između Novske i Okučana, usmrtivši dvije djevojke proveo je noć u prostorijama policije u Kutini gdje je priveden na ispitivanje zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću s poginulim osobama.

Vozač je uhićen oko 17 sati te se nad njim u sklopu kriminalističkog istraživanja u policijskoj postaji u Kutini provodi ispitivanje, doznaje se u u sisačko-moslavačkoj policiji.

Povratak autobusa s učenicima čije su kolege stradali na autocesti kod Novske

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osumnjičenog vozača policija može zadržati 24 sata, potom će ga predati pritvorskom nadzorniku, nakon čega će biti odveden na ispitivanje u nadležno državno odvjetništvo.

Prvi dio očevida na mjestu prometne nesreće je završen, a slijedi druga faza koja podrazumijeva razgovor s vozačem i svjedocima.

Dvorski: Još se ne može govoriti o uzrocima nesreće

Zasad se još ne može govoriti u uzrocima prometne nesreće jer je kriminalističko istraživanje u tijeku, rekla je Hini policijska službenica za odnose s javnošću Iva Dvorski.

Nesreća se dogodila u 9,45 sati na odmorištu Sjever kod Starog Grabovca kada je vozač kamiona iz neutvrđenih razloga prvo udario u teretno vozilo HAC-a, a potom nastavio kretanje benzinskom postajom i na odmorištu naletio na pješake. U naletu kamiona poginule su dvije 14-godišnje učenice iz osnovne škole u Dalju, a ozlijeđene su dvije mlađe žene koje nisu bile s grupom učenika.

Ranije je utvrđeno alkotestiranjem da vozač kamiona nije upravljao pod utjecajem alkohola. Policija je izvijestila da su dvije ozlijeđene osobe prevezene u bolnicu u Novoj Gradiški, gdje su medijima potvrdili da liječe dvije žene u dvadesetim godinama koje imaju teške ozljede. Jedna od ozlijeđenih nalazi se u šok sobi, dok je druga van životne opasnosti.

Mediji navode da se nesreća dogodila kada je kamion, navodno bez kočenja ušao u odmorište dok su iz parkiranog autobusa izlazili putnici. Vozač kamiona navodno je pak vatrogascima kazao da su mu otkazale kočnice, a prethodno mu se zablokirao tempomat. Sve to bi trebao razjasniti očevid, no prometni stručnjaci mišljenja su da je to, prenose mediji, gotovo nemoguće.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je sućut obiteljima dviju 14-godišnjih djevojčica, poručivši da policija provodi očevid kojim će se rasvijetliti sve okolnosti nesreće. ''Svi smo pogođeni ovom stravičnom nesrećom. Promet nam je, nažalost, odnio još dva mlada života. Policija u koordinaciji s Državnim odvjetništvom koje rukovodi očevidom osigurava svu tehničku i stručnu pomoć. Obzirom da su izvidi još u tijeku, nemam podrobnijih informacija o samom događaju", kazao je Božinović.