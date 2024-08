Vozač (22) naletio na tri pješakinje pa otišao: 'Pobjegao je svojoj mami, a ona ga je dovezla natrag'

Vozač (22), koji je vozio pijan, naletio je na tri pješakinje u Ivanovcu i pobjegao s mjesta prometne nesreće. Vozio je s 1,49 promila alkohola u krvi, a nesreća se dogodila u subotu oko 21.30 sati. Kako su pojasnili iz Policijske uprave osječko-baranjske, 22-godišnjak je vozilom prešao u suprotni kolnički trak te udario tri pješakinje koje su se kretale uz zapadni rub kolnika, a koje su pritom lakše ozlijeđene.

"Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto događaja te je ubrzo pronađen po policijskim službenicima PPRP Osijek. Osim alkoholiziranosti, utvrđeno je da vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Zbog svega navedenoga, vozač je smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja, a čekaju ga novčane kazne u ukupnom iznosu do 4.960 eura, najveća zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima 'B' kategorije u trajanju do devet mjeseci i četiri boda", pojasnila je PU osječko-baranjska. Iako je policija izvijestila kako su pješakinje lakše ozlijeđene, sin jedne od njih kazao je za Glas Slavonije kako mu je majka završila u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

"Mama je imala potres mozga, smrskan joj je nos i pije na slamku. Jedna od susjeda koja je bila lakše ozlijeđena pozvala je hitnu pomoć, a mama je bila bez svijesti u kanalu. Nakon što ih je udario, 22-godišnjak je pobjegao, napravio krug automobilom, vratio se i pitao ih je: 'Šta vam je bilo?' Pravio se lud. Potom je pobjegao svojoj mami u susjedno mjesto plakati, a ona ga je dovezla natrag na mjesto nesreće. Prije nesreće je driftao i divljao automobilom po selu i ja sam ga vidio. Mojoj mami je od šoka skočio šećer i sad liječnici čekaju da se stabilizira kako bi je mogli operirati", ispričao je 43-godišnjak.