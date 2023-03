Volonterkama azila prijete iseljenjem ili kaznom. 'Pomozite da nas i pse ne pojede mrak'

Volonterke zadarskog azila za pse, nakon što su bezbroj puta prijavljivane inspekcijama, a sve jer su spašavale na stotine napuštenih pasa, su upravo dobile 90 dana za iseljavanje, a u protivnom moraju platiti kaznu od gotovo 4000 eura. Njihov apel zadarskoj i hrvatskoj javnosti i svima onima koji su ostavili svoje ljubimce prenosimo u cijelosti:

- Dragi Zadrani, svi vi s otoka i iz Ravnih kotara

Mi smo ekipa sa Žmirica, gradskog "azila" koji postoji 20 godina. Sklanjamo pse i štence koje nitko nije htio; i ne samo da ih nije htio nego ih je ostavio. Utoliko smo mi čistači gradskih ulica, ravnokotarskih polja, pristaništa, rupa i kontejnera gdje se ostavlja pse. Nije da se hvalimo, ali osim sto je ljudski i korisno jer je Zadar stara urbana jezgra, sveučilišni grad, turističko odrediste jer je i naša okolica nenadmašna po svojoj ljepoti i zato što mi kao ljudi nismo ništa nazadniji od onih na zapadu od nas, mi mislimo da jednostavno takav angažman mora biti prepoznat. Kako dobro može biti loše?

Brojni ljudi nemaju osjećaj obaveze. Ostavljaju, razmnožavaju, izgladnjuju, trpaju u vrećice, predomisle se oko psa... ima svega. Postoje instrumenti koji to reguliraju, ALI.. Ostanimo na tome da postoje.

Nikada se nismo uspjeli legalizirati, a i ljudi i dragi Bog znaju da smo pokušavali i bili odbijani.

DANO NAM JE 90 DANA KADA ĆE NAM ODUZETI PSE I/ILI NAPLATITI 3981,68 Eur (30000 kn) i to zbog čestih prijava nas veterinarskoj inspekciji. U međuvremenu, od naših početaka do danas, je otvoren azil u Privlaci koji nije dostatan (a ne bi ih bilo niti još nekoliko) i to je super da postoji azil. Zakon je zakon i treba biti legalist i pratiti ga. Međutim, to praćenje treba i omogućiti.

Hvala gradskoj upravi (dano nam je zemljište na korištenje 2 godine, priključak vode i podmiruju račune odvoza otpada) i svima na pomoći do sada koja, na žalost, ovog trenutka izgleda kao neka dobra prošlost.

Visi nam mač nad glavom. Jer smo mi skrbnici tim životinjama i jer su one i završile kod nas zato što Privlaka, Lic, Rijeka, Šibenik (sve azili) nisu imali mjesta. Tko je za to kriv? Mi? Psi? Mišljenja smo da se red treba uvoditi i lijevo i desno. Naši su uvjeti odlični, kaže veterinarska inspekcija, a može se uvjeriti svatko.

Mi nastojimo poštovati propise, ali zemlju imamo samo na 2 godine i ne možemo dobiti dozvolu za legalizaciju. Pomozite nam da nastavimo, da ih spasimo, da udovoljimo svima (ta je najteža), da nas i pse ne pojede mrak. I do sada ih nitko nije mogao uzeti sada će ih nagurati po kavezima diljem Hrvatske. Jednostavno nam pomozite kako mislite da treba. Govorite za nas i nemojmo unatrag.

Ovo je dragovoljni rad i moramo ga njegovati. Budućnost nije svjetla ako u nju ne vodi put već samo skretanja. Psi i volonteri Zadra trebaju svoje glasnogovornike i zaštitnike. To budite -I - ističu iz azila i objavljuju dokumentaciju koju možete pogledati u prilogu.