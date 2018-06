Voditeljica dobila otkaz zbog ove haljine: Je li neprimjerena?

Televizijska voditeljica Amal Al-Awadhi (29) iz Kuvajta dobila je otkaz nakon što se u natjecateljskom showu koji je vodila pojavila u 'neprimjerenoj odjeći'.

Riječ je o medijskoj kući koja je u vlasništvu države, a atraktivna voditeljica emisiju je vodila u bijeloj haljini koja je za ovu islamsku zemlju očito bila previše izazovna.

Amal Al-Awadhi, fired after Viewers reportedly complained about her Dress



Amal Al-Awadhi has been fired from her job after viewers complained her dress had been too inappropriate for Ramadan.



According to the Daily Mail, Amal, who hosts a game sh… https://t.co/txuxn4MNOn pic.twitter.com/XUlP1FALsg