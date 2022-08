Voditelj službe krim-policije: Požar kod Dubrovnika je nastao isključivo ljudskom rukom

Policija ozbiljno sumnja da je požar u Dubrovačkom primorju podmetnut i da je uzrok ljudski faktor. Potvrdio je to i službeno za Dnevnik Nove TV i načelnik kriminalističke policije Dubrovačko-neretvanske županije koja s odvjetništvom vodi istragu. Građane mole za pomoć u potrazi za počiniteljem.

"Požar je nastao isključivo ljudskom rukom, i to na dva mjesta koja su fizički odvojena 50-ak metara. Istraga se dalje kreće u dva smjera. Moramo istražiti okolnosti nastanka samog požara, ali i stradavanja unesrećenog vatrogasca. Ovim putem pozivamo građane ukoliko imaju bilo kakva saznanja o okolnostima nastanka požara da se s punim povjerenjem obrate policiji", rekao je Zoran Tikvica, voditelj službe krim-policije PU dubrovačko-neretvanske.

Video: Požar kod Šibenika

Danas su buknuli novi požari na šibenskom području, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za HRT je rekao da je riječ o tri odvojena požara na vodičkoj zaobilaznici, kod Hacijende i u Podima. Tucaković je dodao da je vatra u jednom trenutku prijetila kućama u naselju Bogdanovići, ali nadljudskim naporima vatrogasaca i posade kanadera, čelo požara je zaustavljeno i sada se gase rubni dijelovi. Još će biti posla za vatrogasce i pilote.

Tucaković se osvrnuo na požar na dubrovačkom području, u čijem je gašenju smrtno stradao 42-godišnji vatrogasac. Rekao je da je ovo jedan tužan dan za vatrogasce. - Sve okolnosti koje su dovele do ovoga su bile teške - promjena smjera vjetra, veliki plamen, nepristupačan teren, rekao je. Tucaković kaže da su, prema dostupnim informacijama, po svemu sudeći požari podmetnuti, s obzirom na to da se radi na dva mjesta koja su udaljena 50-ak metara jedno od drugoga, to istražuje policija. Pozvao je sve da budu oprezni s vatrom, da svatko tko primijeti nekoga da se igra s vatrom, pali nešto ili se igra s otvorenim plamenom, da se to prijavi policiji ili vatrogascima.