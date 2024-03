FOTO Brodolom na cesti: Vlasnik nasukane brodice ispričao što se točno dogodilo

Noćas je u Zadru palo 164 litara kiše po metru četvornome, a najveća količina izmjerena je u intervalu od 23 do 24 sata, kada je palo 77 l/m2 ili 10 l više nego u satu najintenzivnijih padalina u poplavi 2017. godine. Sve to uzrokovalo je poplave na ulicama, ali i bizarnu situaciju u Ninu kada je voda jedan brod sa suhog veza dovukla do ceste. Vlasnik brodice Šime Glavan ispričao je za 24sata što se točno dogodilo.

- Brod je bio na suhom vezu, no Miljašić Jaruga se noćas digla preko 120 centimetara i razlila se. Tako se naš brod našao na cesti. Čekamo da se vrijeme smiri, no kada ćemo uspjeti maknuti brod ne znamo jer se razina rijeke još uvijek diže - objasnio je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

O nevremenu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite, navodeći kako su nevremenom bili zahvaćeni dijelovi Zadarske, Šibensko-kninske i Primorsko-goranske županije. Nevrijeme je krenulo oko 22.30 sati te poplavilo više garaža, kuća i dvorišta, a do 3 sata u noći izlio se potok Ričina te zaprijetio dvjema kućama, kao i Miljašić Jaruga gdje je poplavila jedna kuća.

- Prema informacijama dobivenim u jutarnjim satima situacija se popravlja, kiša prestaje padati, Miljašić Jaruga se povlači te nije bilo novih dojava o plavljenju objekata uz Ričinu u Zadru. Na terenu su djelatnici Službe civilne zaštite Zadar, djelatnici Hrvatskih voda i licencirane tvrtke za radove obrane od poplava kao i pripadnici civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi. U idućim satima obavljat će se prepumpavanje poplavljenih voda s ugroženih područja te uklanjanje naplavina za omogućavanje prihvata i protočnosti novih vodnih valova Miljašić Jaruge - objavljeno je ranije.

>> GALERIJA Posljedice nevremena koje je poharalo Zadar

U Malom Lošinju pak se srušilo stablo, dok se u Kastavu polomio telefonski stup. Do pada stabala došlo je i u Šibensko-kninskoj županiji, u Drništu gdje u Šibeniku gdje je palo na automobil te ga oštetilo.