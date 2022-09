Putin naredio djelomičnu mobilizaciju i zaprijetio: I mi imamo oružje za masovno uništenje

Ruski predsjednik Vladimir Putin nije jučer održao svoj prvi nacionalni govor o ratu u Ukrajini, no to je učinio danas. Riječ je o snimljenom govoru koji je pušten u ruskim državnim medijima.

Tijek događaja:

8:15 - I mi imamo oružje za masovno uništenje, i to modernije od NATO-a. Ako treba zaštiti naš narod, zaštiti ćemo ga. Ne blefiram! - rekao je na kraju obraćanja Vladimir Putin.

8:10 - Građani Donjecke i Luganske Narodne Republike, Hersona i Zaporožja i drugih područja slobodnih od nacističkog režima, razgovarat ćemo o koracima zaštite našeg suvereniteta, potpori, volji i želji naših građana da sami odlučuju o svojoj volji, rekao je u početku svog govora Vladimir Putin.

Putin je na početku govora rekao da Zapad "želi uništiti našu zemlju" i da se "ovdje radi o obrani Rusije i teritorija Donbasa". Rekao je da Rusija podupire to stanovništvo i da nema pravo odustati od njega.

Kaže da zapadne zemlje pokušavaju "blokirati" bilo kakvu neovisnost i razvoj. Putin dodaje da je Zapad od ukrajinskog naroda napravio "topovsko meso" još 2014., kada je pripojen poluotok Krim. Kaže i da glavni cilj oslobađanja ljudi u regiji Donbas i dalje ostaje nepromijenjen.

Rekao je i kako podržava ljude koji žele održati referendume u dijelovima Ukrajine koji su pod kontrolom Rusije. Također, naredio je djelomičnu mobilizaciju.

- Naglasit ću da će ruski državljani pozvani u sklopu mobilizacije imati sve pogodnosti kao i oni koji služe po ugovoru - rekao je Putin.

8:00 - Počelo je obraćanje Vladimira Putina naciji.

7:50 - Kad je stigla vijest o odgodi njegovog nastupa, odmah su se pojavile su se spekulacije o mogućim razlozima odgode. Jedan od mogućih razloga je taj da on više nije predsjednik - rekao je Božo Kovačević, bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji za RTL Direkt. Više ovdje.

7:30 - Točan termin obraćanja Vladimira Putina naciji još nije poznat, no nagađa se da bi se to trebalo dogoditi danas ujutro. Špekulira se o terminima u razdoblju od 7 do 9 ujutro po hrvatskom vremenu dok ruski mediji navode kako će se govor dogoditi kada se probudi ruski daleki istok.

7:00 - Strani mediji pišu kako je odgađanje govora veliki znak da Rusiju opterećuju njezini gubitci na bojnom polju.

Očekivalo se da će Putin najaviti masovnu mobilizaciju nacionalne vojske, označavajući veliku eskalaciju sukoba te da će tema njegova govora biti najavljeni referendumi o pridruživanju četiri okupirane ukrajinske regije Rusiji kasnije ovaj tjedan - Luhanska, Donjecka, Hersona i dijela Zaporižje.

Podsjećamo, proruski separatisti u utorak su najavili referendume o pridruživanju četiri okupirane ukrajinske regije Rusiji kasnije ovaj tjedan - Luhanska, Donjecka, Hersona i dijela Zaporižje. Separatisti pozivaju na što brže održavanje referenduma u svjetlu protuofenzive Kijeva koji je oslobodio velik teritorij na jugu i sjeveroistoku zemlje. Sjedinjene Države i Europska unija više su puta osudile ideju o održavanju referenduma, prozvavši ih „prijevarom“ i „nelegitimnima“. Rusija je na sličan način 2014. anektirala ukrajinski poluotok Krim. Međunarodna zajednica nije nikad priznala tamošnji referendum, a teško da će i prihvatiti i rezultate glasanja planirane za ovaj tjedan.

VIDEO Oštar govor Vladimira Putina: Zapad koristi Ukrajince kao topovsko meso