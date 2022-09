'Nagađa se da je Putinov govor odgođen jer on nije više predsjednik'

Vladimir Putin jučer se prvi puta trebao obratiti naciji o ratu u Ukrajini, no njegovo je obraćanje odgođeno. To je komentirao bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

- Kad je stigla vijest o odgodi njegovog nastupa, odmah su se pojavile su se spekulacije o mogućim razlozima odgode. Jedan od mogućih razloga je taj da on više nije predsjednik - rekao je Kovačević za RTL Direkt.

- Najava pa odgoda govori to da on nema sve pod apsolutnom kontrolom, a dosad je uspijevao stvoriti dojam da sve što se događa u Rusiji ovisi o njemu. Na koncu, ovaj rat u Ukrajini smatra se Putinovim ratom, ali i poraz u Ukrajini smatrat će se Putinovim porazom, a to on želi na svaki način izbjeći. Mislim da su već neko vrijeme mnoge noći u Kremlju burne zbog toga što ta specijalna vojna operacija koja je zamišljena kao Blitzkrieg čiji rezultat je trebala biti ekspresna smjena ukrajinske vlasti, Blitzkrieg nije uspio. Od tog trena u Kremlju je burno - rekao je Kovačević.