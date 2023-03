"Vladajuća većina u Saboru ugrozila je jedan od vitalnih interesa Međimuraca"

- Dok sam župan, nikad neću potpisati nijedan dokument kojim će se pokušati ukinuti neki od odjela, zaustaviti neka od investicija ili se suštinski intervenirati u razvoj zdravstvenog sustava koji smo sami zacrtali – rekao je međimurski župan Matija Posavec o odluci Hrvatskoga sabora kojom usvojene izmjene Zakona za zdravstvenoj zaštiti u kojem se nije našla mogućnost očuvanja regionalnog statusa županijskih i općih bolnica. To znači da upravljačka prava nad Županijskom bolnicom Čakovec od 2024. preuzima država.

- Ovaj Zakon o zdravstvenoj zaštiti ima i dobrih elemenata te je u nekim segmentima prepoznao probleme poput jačanja primarne zdravstvene zaštite, rane intervencije u djetinjstvu, smanjenje lista čekanja, uvođenje reda u sustav, no ono što smatram da je duboko pogrešno je centralizacija sustava općih i županijskih bolnica – dodao je Posavec koji smatra da preuzimanje osnivačkih prava neće riješiti probleme u hrvatskom zdravstvu jer "dugove ne stvaraju opće i županijske bolnice, već ustanove pod ingerencijom države - kliničke bolnice i centri". Međimurska županija se kao osnivač zdravstvenih ustanova ponašala štedljivo i racionalno te je izgradila zdravstveni sustav u skladu s potrebama stanovništva, naglasio je Posavec i dodao da su u tijeku brojni razvojni projekti, pa je pitanje hoće li se dinamika njihove realizacije zakomplicirati. Izrazio je razočarenje što je i međimurski zastupnik u Hrvatskom saboru glasao za preuzimanje bolnice i time između interesa Međimurja i interesa svoje stranke izabrao interes političke stranke.

- U inat pogrešnim odlukama kojima je cilj preuzimanje osnivačkih prava nad našom bolnicom, nastavljamo sa snažnim investicijskim ciklusom u naš zdravstveni sustav, nastavljamo obnovu naših odjela, zgrada, nabavljanje opreme te ulaganja u medicinski kadar – zaključio je Posavec. Predsjednik Županijske skupštine Dragutin Glavina smatra da je odbijanjem amandmana Andreje Marić i Boške Ban Vlahek vladajuća većina u Saboru ugrozila jedan od vitalnih interesa Međimuraca. Županijski vijećnik Željko Pavlic rekao je da je odluka Sabora udarac za Međimursku županiju kojoj se uskraćuje mogućnost da sama odlučuje o svom zdravstvenom sustavu.

- Očigledno je da se Hrvatska centralizira i to je protivno europskim vrijednostima, dosadašnjem načinom decentralizacije, ali i zdravim razumom – rekao je Pavlic. I saborske zastupnice Boška Ban Vlahek i Andreja Marić oštro su reagirale na, po njima, ignoriranje interesa Međimurja u Hrvatskom saboru. - Samo od 2017. do danas u našu je bolnicu uloženo više od 195 milijuna kuna, oni koji su u predizbornoj kampanji naglašavali suradnju s regionalnom i lokalnom samoupravom te poštivanje načela decentralizacije, sada to krše. Je li ovaj Zakon decentralizacija koju su obećali?! Saborski zastupnici Dražen Srpak i Veljko Kajtazi, ljudi koji tvrde da brane interese Međimurja, glasali su za prelazak naše Bolnice u ruke države – rekla je Boška Ban Vlahek. Zastupnica Andreja Marić smatra da je interes Međimuraca da se liječe tamo gdje žive.

