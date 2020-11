Vlada sutra odlučuje o sudbini Medvedovog pomoćnika, policija tvrdi da ih ipak nije vrijeđao

Sudbina državnog tajnika i čelnika Uprave za zatočene i nestale Stjepana Sučića i ravnatelja Memorijalnog centra Domovinskog rata Krunoslava Šeremeta bit će riješena na sjednici Vlade u ponedjeljak. Njih dvojicu je policija u subotu oko 00.30 privela nakon što ih je zatekla u kafiću u središtu Vukovara, i to samo pola sata nakon što su na snagu stupile nove epidemiološke mjere.

Dvojicu državnih dužnosnika u kršenju mjera nije zaustavio ni rekordan broj zaraženih u Vukovaru i Vukovarsko–srijemskoj županiji kao ni izvanredno obraćanje predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića koji je pozvao građane na pridržavanje mjera. Da stvar bude gora, njih dvojica su pritom odbili dati osobne iskaznice i alkotestirati se, tako da se u sve morala uključiti i interventna policija što samo govori kako je pritom, kako kažu i policajci, bilo svega i svačega.

Oglasio se i Nacionalni sindikat policije koji tvrdi da se cijeli događaj pokušava iskriviti, prikriti i zataškati, a policajce poniziti. Iz Sindikata tvrde da su Sučić i Šeremet vrijeđali i ponižavali policajce pa im i prijetili riječima „Znate li vi tko sam ja i tko smo mi“, „Ostat ćete bez posla“, psovali „majku četničku“ pa čak i zaprijetili da će otići kući po oružje i sve ih pobiti! Na telefonske pozive jučer se Sučić i Šeremet nisu javljali tako da se njihova strana priče i dalje ne zna, ali ostaje otvoreno pitanje zašto, ako su vrijeđali i psovali policajce, nisu zadržani u pritvoru i je li bilo kakvih poziva i pritisaka.

– Poduzete su sve mjere i radnje koje su bile potrebne tako da je utvrđena prekršajna odgovornost i izdani su prekršajni nalozi te nije bilo razloga za njihovo dalje zadržavanje. Isto tako netočno je da su policajci vrijeđani po nacionalnoj i bilo kojoj drugoj osnovi, da su im psovali ili prijetili oružjem. Utvrđuju se i okolnosti kako je došlo do oštećenja vrata u policijskoj postaji – rekao je glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković.

Na konferenciji za novinare u nedjelju predstojnik Ureda Vlade RH Zvonimir Frka Petešić rekao je kako u Vladi osuđuju taj nemili incident te da im je žao što se to dogodilo.

– Naravno da osuđujemo takav nemili događaj. Žao nam je što se takvo što dogodilo u trenutku kada su propisane mjere koje se odnose na sve nas u zemlji. Dužnosnici Vlade moraju davati primjer. Vlada će sigurno razmotriti to pitanje. Hoće li biti smijenjeni, odluku će donijeti Vlada RH – rekao je Frka Petešić koji o pozivima prema PP Vukovar, o kojima govori Nacionalni sindikat policije, ne zna ništa i ne vjeruje da je takvo što moguće.

Glasnogovornica Ministarstva branitelja Marija Trogrlić ponovila nam je kako još nemaju sve informacije te da će odluku o sudbini Sučića i Šeremeta donijeti kada dobiju sve podatke i dokumentaciju od policije.

– To je taj novi HDZ, to je to novo normalno, kao po onoj – što je za bogove, nije za volove. To je taj festival bahatosti tih 16 posto ljudi. Oni su se tukli s policajcima, razbili lokal i policijsku postaju i onda su na intervenciju nekoga pušteni, a ukazivalo je na to da moraju biti zadržani – rekao je Miroslav Škoro komentirajući incident u Vukovaru.