Vlada predstavila koeficijente: Pogledajte povišice na plaćama za ožujak

Na Vladi su jučer predstavljeni novi koeficijenti za izračun plaća u državnim i javnim službama, koji bi zaposlenima u javnom sektoru trebali donijeti u prosjeku 13,5 posto veće plaće. Velika većina njih povišicu će osjetiti na plaćama za ožujak, koje će se isplatiti u travnju, na temelju dviju uredbi koje bi na snagu trebale stupiti s 1. ožujka. U međuvremenu, sindikatima je dan rok od dva tjedna da se očituju o novim koeficijentima i predlože eventualne korekcije, koje će se razmotriti prije nego što uredbe budu i formalno donesene.

Premijer Andrej Plenković pritom je još jednom istaknuo kako je riječ o prvoj sveobuhvatnoj reformi plaća u javnom sektoru, u kakvu se nije htjela upustiti niti jedna ranija Vlada. Nadogradnja je to, kaže, svega što je njegova Vlada činila proteklih godina na podizanju plaća i kupovne moći građana, od poreznih rasterećenja do antiinflacijskih mjera, poput ograničenja cijena osnovnih proizvoda te niza mjera usmjerenih prema socijalno ugroženim skupinama. Premijer je uvjeren i da su ovim, zadnjim korakom, ispunjeni svi ciljevi reforme plaća, od jednake plaće za jednak rad i ukupnog povećanja plaća, do objektivnog vrednovanja rada službenika.

Nove koeficijente za državne službe na sjednici je predstavio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, koji je podsjetio kako je reforma plaća svoj prvi efekt postigla još u lipnju prošle godine, kada je isplaćen prvi dodatak na plaće od 60, 80 i 100 eura, ovisno o radnom mjestu. Nakon toga povećana su i materijalna prava u službama, poput regresa i božićnice. Ove će se godine u ožujku prvi put isplatiti i uskrsnica, a osnovica za izračun plaća u državnom i javnom sektoru od 2017. godine porasla je za 40 posto, podsjetio je Malenica. Potom je predstavio primjere novih koeficijenata, poput onog za plaće sudskog savjetnika, koji s "hibridnih" 1,552 raste na 2,15, što će im donijeti 240 eura veću neto plaću bez odbitaka za uzdržavane članove obitelji. Pravosudnim policajcima, pak, koeficijent s 0,970 raste na 1,58, što im jamči povišicu od 71 euro neto.

Koeficijenti za obračun plaće u državnoj službi

Ministar rada Marin Piletić prezentirao je, pak, neke koeficijente u javnim službama, primjerice onaj za izračun plaće učitelja, koji s 1,599 raste na 1,97, jednako kao asistentu na fakultetu. Njihova bi plaća, s prosinačkih 1187, trebala porasti na 1329 eura. Plaće rastu i zdravstvenom osoblju i liječnicima, najniže s 1022 na 1141 euro, za zaposlene u primarnoj zaštiti.

Osnovni koeficijenti zaposlenih u javnim službama

Svi ovi koeficijenti reprezentativnim su sindikatima u državnim i javnim službama podastrti dva dana ranije, na njihovu sastanku s resornim ministrima, no dok su sindikati državnih službi "umjereno zadovoljni", oni u javnima smatraju se izigranima i najavljuju sindikalne akcije. Nakon sjednice Vlade, jučer se prvi oglasio sindikat Preporod, koji novi učiteljski koeficijent od 1,97 smatra neprihvatljivim u odnosu na usporediva radna mjesta. Nezadovoljni su i u Sindikatu znanosti i visokog obrazovanja, koji procjenjuju kako je "sada apsolutno jasno da je riječ o kozmetičkim promjenama, a ne o reformi".

