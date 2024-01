Kreće megaprojekt: Novi krčki most imat će dva kata, bit će za automobile i vlakove

S rokom do 29. siječnja na natječaj HAC-a mogu se javiti tvrtke zainteresirane za izradu studijske dokumentacije, dakle studije utjecaja na okoliš (SUO) i drugih dokumenata koji su potrebni kako bi se izdala lokacijska dozvola. Procjenjuje se da će taj trošak iznositi oko 600.000 eura, piše Novi list.

Prema planu trebat će tri godine da se izradi sva potrebna dokumentacija, te još dvije za izvođenje građevinskih radova. 'Nakon što smo obnovili postojeći most Krk prije dvije godine, u strateškom planu razvoja prometa planirana je i gradnja ovog drugog, novog mosta, uključujući i željeznički most. Već sad postoji potreba za tim, a kad bude dovršen kontejnerski terminal u Omišlju stari most neće biti za sve to dovoljan. Zato je ovaj natječaj korak k izgradnji novog mosta, kaže ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

Predsjednik uprave HAC-a Boris Huzijan objašnjava da će se u ovoj fazi pripreme dokumentacije utvrditi vrsta konstrukcije novog mosta, dok voditelj projektiranja HAC-a Gregor Mihelčić objašnjava kako će most biti dvoetažni, gornji 'sloj' činit će cesta, dok će željeznička pruga biti na donjem 'katu' mosta. Radi se o tzv. 'sanduk konstrukciji', što znači da most, s obzirom na dvojnu željezničko-cestovnu funkciju ne bi nužno bio mnogo širi od postojećeg, ali bi bio viši, odnosno bio bi na dva kata. Postojeći most Krk ostat će u funkciji i nakon gradnje novog.

Nije zadan vizualni izgled novog mosta tako da je moguće da on uopće neće biti betonske konstrukcije kao postojeći, nego može biti i željezni ili bilo kakav koji bude izabran nakon izrade idejnog projekta. Nema imperativa da mostovi budu srodni ili sukladni jedan drugom, kažu u HAC-u.

Trasa mosta bit će južnije od sadašnje spojne ceste i most neće prelaziti preko otoka Sv. Marko, nego će biti na trasi od istočnog kraja uvale Črišnjeva preko poluotoka na kojem je sada smještena utvrda Maltempo jer je to ujedno i najkraća zračna linija između kopna i otoka Krka na toj trasi. Tom trasom već prolazi podmorskim putem plinovod od LNG terminala u Omišlju jer je to najkraći spoj.

To znači da će se od Šmrike do istočne strane uvale Črišnjeva graditi i nova spojna cesta, dok bi se na izlazu s mosta na otoku do Omišlja gradio jedan vijadukt i jedan tunel na trasi prema Omišlju. Projektiranje same pruge nije u ovlastima HAC-a , kao ni gradnja lučkog terminala u Omišlju, stoga će i HŽ i ostali imati mnogo posla na svom dijelu ovog multifunkcionalnog projekta. Jednako tako, za nastavak gradnje druge, sjeverne magistrale na otoku Krku, gdje bi se područje od mosta do Baške povezalo novom cestom trasom preko Dobrinja i Vrbnika, zadužene su Hrvatske ceste.

Kad bude dovršena ova tražena dokumentacija, pretpriprema za gradnju mosta bit će u fazi izdavanja lokacijske dozvole, kažu u HAC-u, i tada će se ishodovati i potrebne građevinske dozvole. 'Realno je da će za sve biti potrebno najmanje pet godina, uključujući i gradnju, jer se i za samu studiju utjecaja na okoliš u prosjeku kod ovako velikih zahvata čeka i do dvije godine, a za kompletnu studiju prihvatljivosti projekta oko tri godine. Tada tek slijede natječaji za izvođenje, pa građevinski radovi', objašnjava voditelj projektiranja HAC-a.

Što se lučkog terminala na Krku tiče, sadašnja riječka Zagrebačka obala tek je privremeno rješenje, a novi veći terminal planiran je kod Omišlja kao dugoročno rješenje, piše Novi list.

